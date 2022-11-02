《談國論企－黎偉成》服務業續收縮，建築業新單減

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２２年１０月份由上月之擴張轉收縮，其

中服務業的加大收縮速度，特別是零售、餐飲等行業的收縮程度相當嚴重，而道路運輸與航空運

輸的情況亦差勁，建築業的擴張力度亦見收窄，意味不同行業受疫情不同利淡影響。由是國務院

明確要以促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，只要疫情使防控措施減封，料經濟有望逐步

恢復甚至穩中有進發展。



＊水運電信廣播貨幣金融服務處較高景氣區＊



據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業商務活動指數在２０２２年１０月份跌至

４８﹒７，環比回落１﹒９個百分點，即使與９月份５０﹒６所跌２個百分點相去不遠，問題是

指數由上月的稍擴張轉為收縮，顯然受到新冠肺疫再散發多發的影響。此情雖不致於３－５月份

的差勁，惟絕不能對此稍一掉以輕心。國務院近期相當積極主動推出一攬子政策性措施力促經濟

盡快恢復，但我看取重要的還是控疫和有序合理地解封。

非製造業的商務活動指數再呈收縮劣境，很主要受到（甲）服務業經營情況每下愈況的衝擊

：（一）商務活動指數於１０月份環比進一步回落１﹒９個百分點，處４７的明顯收縮水平，連

同９月份環大幅下跌３個百分點，可見行業於四季度面對的問題相當嚴重。

服務業的商務活動一而再收縮，乃受困於（二）新訂單反覆減少至嚴重收縮：分類指數於

２０２２年１０月份即使環比稍升０﹒１個分點，卻處４１﹒７的極為明顯收縮之劣況，而９月

份環比大幅下跌７﹒６個百分點、８月份跌０﹒３個百分點和７月份回落４﹒２個百分點，便在

在顯示服務業所面對的經營問題相當嚴重。

尤其是（三）從國家統計局對服務業最新發展的闡述，為：「從行業情況看，水上運輸、電

信廣播及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數處於５５或以上較景氣區間」，所語

之最大問題在於由９月的「６０」降為「５５」，環比跌５個百分點；更把「高位景氣」轉為「

較景氣」，意味非製造業在１０月份商務情況轉差。國家統計局僅列（Ｉ）３個有擴張的行業，

而（ｉ）居首位的是 「水上運輸」而非上月的「郵政」，意味其他運輸渠道或有問題。

重要的是（ｉｉ）電信擴播及衛星傳輸服務，續為擴張快速的行業，而互聯網軟件及信息技

術服務等業已不再是「快速」，５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，工商各業和居民所需的各種

各樣智能服務需求更為強烈，相信在前景廣闊、良佳。估計此兩個行業會繼續保持擴張的步伐。

難得的是（ｉｉｉ）貨幣金融服務業，也處於高位景氣區，反映出居民對貨幣金融等投資很

快恢復興趣，當然是疫下良好的新態。

至於（ＩＩ）商務活動呈收縮的行業，繼續是零售、航空運輸、住宅、餐飲、居民服務等，

更加上道路運輸，皆處低於４５的水平。凡此，都是與疫情封地最受影響的消費性服務行業，且

都跌至４５的遠離５０收縮劣境，可見經營相當困難。



＊零售陸空運輸住宅餐飲居民服務業嚴重收縮＊



（四）服務業的產銷價格持續提升（１）投入產品價格分類指數於是月份重返臨界點上方報

５０﹒８，環比回升１﹒２個百分點，但（２）銷售價格分類指數４７﹒８，壓力有限。

唯是（五）服務業商務活動預期指數，在２０２２年１０月份環比提升０﹒６個百分點，而

９及８月份分別回落１﹒５個百分點及１﹒２個百分點。行業經營者情緒顯然有點審慎。

至於（乙）建築業：商務活動指數於２０２２年１０月份回落２個百分點至５８﹒２，而９

月份升３﹒７個百分點，和返回至６０﹒２８的高位景氣區間，８月份５６﹒５環比回落２﹒７

個百分點。（Ａ）價格溫和下降：投入產品價格分類指數回落０﹒１個百分點，跌至５２﹒３；

銷售價格分類指數跌２﹒２個百分點處４９﹒８，利商務活動擴張。

但（Ｂ）新訂單分類指數於１０月份環比回落２﹒９個百分點為４８﹒９，跌幅大於９月份

的１﹒６個百分點，更跌破臨界點。（Ｃ）從業人員分類指數是月份環比減０﹒５個百分點為

４７﹒８。

（Ｄ）業務活動預期指數於１０月份達６４﹒２，升１﹒２個百分點。

非製造業商務活動指數於２０２２年１０月份達５７﹒９，環比升０﹒８個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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