《中概異動》小鵬低開８％，十月交付５１０１輛智能車按年跌五成

《經濟通通訊社２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）１０月交付量按年下跌，開市跌

７﹒８３％，報２５﹒３元，該股成交約２５萬股，涉資６３７萬元；蔚來（０９８６６）跌

５﹒５７％，報７７﹒１元；理想汽車（０２０１５）升２﹒２％，報５７﹒９５元；吉利汽車

（００１７５）跌１﹒３３％，報８﹒９元。

小鵬汽車公布，在１０月共交付５１０１輛智能電動車，比去年同期減少約４９﹒６８％，

而今年首１０個月累計交付約１０﹒３７萬輛，同比增長５６％。

該集團指，１０月交付包括２１０４輛小鵬智能轎跑Ｐ７、１６６５輛智能家轎Ｐ５及

７０９輛Ｇ３ｉ智能ＳＵＶ。該集團指，其中包括６２３輛新旗艦ＳＵＶ小鵬Ｇ９，已在１０月

２７日在中國超過１００座城市開啟規模交付，物流運輸和交付整備工作已到位，由本月起，

Ｇ９產量將穩定爬坡，加速交付Ｇ９到更多用戶手中。同時，基於Ｅｄｗａｒｄ平台的Ｐ７和

Ｇ９也將在交付佔比大幅提高。

現時，恒生指數報１５３８９，跌６５點或跌０﹒４３％，主板成交１７﹒２８億元。國企

指數報５１７６，跌３３點或跌０﹒６４％。恒生科技指數報３０４７，跌２７點或跌

０﹒８９％。

即月期指新報１５４２６，跌３０點，高水３６點。即月國指期貨報５１９７，跌１６點，

高水２１點。即月科指期貨新報３０６０，跌３３點，高水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ２５﹒３元 跌７﹒８３％

蔚來（０９８６６） ７７﹒１元 跌５﹒５７％

理想汽車（０２０１５） ５７﹒９５元 升２﹒２％

吉利汽車（００１７５） ８﹒９元 跌１﹒３３％

東風集團股份（００４８９） ３﹒７２元 無升跌

比亞迪（０１２１１） １８１元 跌１﹒４２％

廣汽集團（０２２３８） ４﹒８９元 跌０﹒４１％

長汽（０２３３３） ８﹒７３元 跌０﹒４６％

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（ｅｒ）

