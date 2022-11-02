《中概異動》小鵬低開８％，十月交付５１０１輛智能車按年跌五成

《經濟通通訊社２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）１０月交付量按年下跌，開市跌
７﹒８３％，報２５﹒３元，該股成交約２５萬股，涉資６３７萬元；蔚來（０９８６６）跌
５﹒５７％，報７７﹒１元；理想汽車（０２０１５）升２﹒２％，報５７﹒９５元；吉利汽車
（００１７５）跌１﹒３３％，報８﹒９元。
小鵬汽車公布，在１０月共交付５１０１輛智能電動車，比去年同期減少約４９﹒６８％，
而今年首１０個月累計交付約１０﹒３７萬輛，同比增長５６％。
該集團指，１０月交付包括２１０４輛小鵬智能轎跑Ｐ７、１６６５輛智能家轎Ｐ５及
７０９輛Ｇ３ｉ智能ＳＵＶ。該集團指，其中包括６２３輛新旗艦ＳＵＶ小鵬Ｇ９，已在１０月
２７日在中國超過１００座城市開啟規模交付，物流運輸和交付整備工作已到位，由本月起，
Ｇ９產量將穩定爬坡，加速交付Ｇ９到更多用戶手中。同時，基於Ｅｄｗａｒｄ平台的Ｐ７和
Ｇ９也將在交付佔比大幅提高。
現時，恒生指數報１５３８９，跌６５點或跌０﹒４３％，主板成交１７﹒２８億元。國企
指數報５１７６，跌３３點或跌０﹒６４％。恒生科技指數報３０４７，跌２７點或跌
０﹒８９％。
即月期指新報１５４２６，跌３０點，高水３６點。即月國指期貨報５１９７，跌１６點，
高水２１點。即月科指期貨新報３０６０，跌３３點，高水１２點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小鵬汽車（０９８６８） ２５﹒３元 跌７﹒８３％
蔚來（０９８６６） ７７﹒１元 跌５﹒５７％
理想汽車（０２０１５） ５７﹒９５元 升２﹒２％
吉利汽車（００１７５） ８﹒９元 跌１﹒３３％
東風集團股份（００４８９） ３﹒７２元 無升跌
比亞迪（０１２１１） １８１元 跌１﹒４２％
廣汽集團（０２２３８） ４﹒８９元 跌０﹒４１％
長汽（０２３３３） ８﹒７３元 跌０﹒４６％
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（ｅｒ）
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