《中概異動》百勝中國高開近５％，第三季多賺９８％息１２美仙

《經濟通通訊社２日專訊》百勝中國（０９９８７）上日公布第三季業績，純利按年上升。
今日開市升４﹒９６％，報３５９﹒６元，該股成交約１６萬股，涉資５３８４萬元；青啤
（００１６８）無升跌，報６０﹒７元；潤啤（００２９１）跌３﹒０６％，報３９﹒５５元；
百威亞太（０１８７６）無升跌，報１７﹒６元。
百勝中國公布截至今年９月３０日止第三季度未經審核業績，期內淨利潤２﹒０６億美元，
增長９８﹒１％，每股盈利０﹒４９元，股息０﹒１２元。該公司期內總收入２６﹒８５億美元
，增長５﹒１％，經營利潤３﹒１６億美元，上升７７﹒５％。
百勝中國截至今年９月３０日止九個月總收入７４﹒８１億美元，下跌１﹒１％，經營利
潤５﹒８８億美元，跌２１﹒９％，淨利潤３﹒８９億美元，跌２４﹒５％，每股盈利０﹒９２
元。
＊季度淨新增２３９家門店＊
百勝中國表示，新冠疫情在第三季度繼續影響公司的經營和業績，惟仍然實現系統銷售額增
長約５％，而同店銷售額已恢復至去年同期水平，但仍低於２０１９年疫情暴發前的水平。按月
來看，同店銷售額在７月和８月相較二季度環比復甦，並在８月超過去年同期水平。由於防疫措
施在９月收緊，當月的同店銷售額出現同比下滑。９月份，該公司平均約９００家門店暫時停業
或只提供外賣和外帶服務，而７月與８月平均約有４００家門店受此影響。進入第四季度，隨著
全國疫情的反覆，感染病例在１０月持續增加，公司１０月份約１４００家門店暫時停業或只提
供外賣和外帶服務。
百勝中國季度共淨新增２３９家門店，截至今年９月底門店總數達到１２４０９家；而今年
前九個月淨新增餐廳６２１家，而全年淨新增門店目標維持１０００至１２００家。
現時，恒生指數報１５３８９，跌６５點或跌０﹒４３％，主板成交１７﹒２８億元。國企
指數報５１７６，跌３３點或跌０﹒６４％。恒生科技指數報３０４７，跌２７點或跌
０﹒８９％。
即月期指新報１５３８６，跌７０點，低水４點。即月國指期貨報５１８２，跌３１點，高
水６點。即月科指期貨新報３０５０，跌４３點，高水２點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百勝中國（０９９８７） ３５９﹒６元 升４﹒９６％
青啤（００１６８） ６０﹒７元 無升跌
潤啤（００２９１） ３９﹒５５元 跌３﹒０６％
百威亞太（０１８７６） １７﹒６元 無升跌
蒙牛乳業（０２３１９） ２７元 跌１﹒１％
中國飛鶴（０６１８６） ４﹒９３元 無升跌
海倫司（０９８６９） ８﹒４５元 跌０﹒４７％
海底撈（０６８６２） １３﹒１８元 無升跌
九毛九（０９９２２） １３﹒９８元 升２﹒７９％
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（ｅｒ）
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