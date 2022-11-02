《中概異動》百勝中國高開近５％，第三季多賺９８％息１２美仙

《經濟通通訊社２日專訊》百勝中國（０９９８７）上日公布第三季業績，純利按年上升。

今日開市升４﹒９６％，報３５９﹒６元，該股成交約１６萬股，涉資５３８４萬元；青啤

（００１６８）無升跌，報６０﹒７元；潤啤（００２９１）跌３﹒０６％，報３９﹒５５元；

百威亞太（０１８７６）無升跌，報１７﹒６元。

百勝中國公布截至今年９月３０日止第三季度未經審核業績，期內淨利潤２﹒０６億美元，

增長９８﹒１％，每股盈利０﹒４９元，股息０﹒１２元。該公司期內總收入２６﹒８５億美元

，增長５﹒１％，經營利潤３﹒１６億美元，上升７７﹒５％。

百勝中國截至今年９月３０日止九個月總收入７４﹒８１億美元，下跌１﹒１％，經營利

潤５﹒８８億美元，跌２１﹒９％，淨利潤３﹒８９億美元，跌２４﹒５％，每股盈利０﹒９２

元。



＊季度淨新增２３９家門店＊



百勝中國表示，新冠疫情在第三季度繼續影響公司的經營和業績，惟仍然實現系統銷售額增

長約５％，而同店銷售額已恢復至去年同期水平，但仍低於２０１９年疫情暴發前的水平。按月

來看，同店銷售額在７月和８月相較二季度環比復甦，並在８月超過去年同期水平。由於防疫措

施在９月收緊，當月的同店銷售額出現同比下滑。９月份，該公司平均約９００家門店暫時停業

或只提供外賣和外帶服務，而７月與８月平均約有４００家門店受此影響。進入第四季度，隨著

全國疫情的反覆，感染病例在１０月持續增加，公司１０月份約１４００家門店暫時停業或只提

供外賣和外帶服務。

百勝中國季度共淨新增２３９家門店，截至今年９月底門店總數達到１２４０９家；而今年

前九個月淨新增餐廳６２１家，而全年淨新增門店目標維持１０００至１２００家。

現時，恒生指數報１５３８９，跌６５點或跌０﹒４３％，主板成交１７﹒２８億元。國企

指數報５１７６，跌３３點或跌０﹒６４％。恒生科技指數報３０４７，跌２７點或跌

０﹒８９％。

即月期指新報１５３８６，跌７０點，低水４點。即月國指期貨報５１８２，跌３１點，高

水６點。即月科指期貨新報３０５０，跌４３點，高水２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百勝中國（０９９８７） ３５９﹒６元 升４﹒９６％

青啤（００１６８） ６０﹒７元 無升跌

潤啤（００２９１） ３９﹒５５元 跌３﹒０６％

百威亞太（０１８７６） １７﹒６元 無升跌

蒙牛乳業（０２３１９） ２７元 跌１﹒１％

中國飛鶴（０６１８６） ４﹒９３元 無升跌

海倫司（０９８６９） ８﹒４５元 跌０﹒４７％

海底撈（０６８６２） １３﹒１８元 無升跌

九毛九（０９９２２） １３﹒９８元 升２﹒７９％

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（ｅｒ）

