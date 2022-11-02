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02/11/2022 09:27

《異動股》大股東增持救價，旭輝高開逾１％，龍湖高開近４％

　　《經濟通通訊社２日專訊》股價大跌的兩大內房出招救價；旭輝控股集團（００８８４）Ｈ
股現價升１﹒２８％，報０﹒３９５元，該股成交約１４４萬股，涉資５７萬元；龍湖
（００９６０）升３﹒７％，報１１﹒２２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１２﹒２％。
　　旭輝早前宣布無法與今年１０月份有還款義務的境外債務的所有債權人達成協議，故將暫停
支付所有應付的本金和利息，拖累股價昨日大挫２５％。最新公布，獲執行董事兼控股股東林中
、林偉及林峰斥４０﹒２萬元在公開市場收購１００萬股。增持後，控股股東共持約４８﹒７２
億股，佔約５１﹒５６％股權。
　
＊龍湖大股東增持兼買票據＊
　
　　另外龍湖公布創辦人吳亞軍辭任主席，引發市場猜測，周一曾急挫逾２３％。最新公布控股
股東Ｃｈａｒｍ　Ｔａｌｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ於昨天於公開
市場增持３００萬股，每股平均價格約１０﹒４８元，涉約３１４４萬元，以及買入該集團發行
的優先票據本金共２８０萬美元。緊隨股份增持後，Ｃｈａｒｍ　Ｔａｌｅｎｔ持股升至約
４３﹒４５％。
　　現時，恒生指數報１５３８９，跌６５點或跌０﹒４３％，主板成交１７﹒２８億元。國企
指數報５１７６，跌３３點或跌０﹒６４％。恒生科技指數報３０４７，跌２７點或跌
０﹒８９％。
　　即月期指新報１５４１０，跌４６點，高水２０點。即月國指期貨報５１９１，跌２２點，
高水１５點。即月科指期貨新報３０５５，跌３８點，高水１９點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團（００８８４）　　０﹒３９５元　升１﹒２８％
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　１﹒８１０元　跌１﹒０９％
　　龍湖（００９６０）　　　　　１１﹒２２０元　升３﹒７０％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　１﹒０５０元　　　　無升跌
　　碧桂園服務（０６０９８）　　　７﹒３１０元　　　　無升跌
　　萬科企業（０２２０２）　　　　９﹒９６０元　跌２﹒１６％
　　萬物雲（０２６０２）　　　　２９﹒８００元　　　　無升跌
　　潤地（０１１０９）　　　　　２５﹒４５０元　升０﹒２０％
　　中海外（００６８８）　　　　１５﹒１８０元　升０﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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