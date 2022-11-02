《異動股》大股東增持救價，旭輝高開逾１％，龍湖高開近４％

《經濟通通訊社２日專訊》股價大跌的兩大內房出招救價；旭輝控股集團（００８８４）Ｈ

股現價升１﹒２８％，報０﹒３９５元，該股成交約１４４萬股，涉資５７萬元；龍湖

（００９６０）升３﹒７％，報１１﹒２２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１２﹒２％。

旭輝早前宣布無法與今年１０月份有還款義務的境外債務的所有債權人達成協議，故將暫停

支付所有應付的本金和利息，拖累股價昨日大挫２５％。最新公布，獲執行董事兼控股股東林中

、林偉及林峰斥４０﹒２萬元在公開市場收購１００萬股。增持後，控股股東共持約４８﹒７２

億股，佔約５１﹒５６％股權。



＊龍湖大股東增持兼買票據＊



另外龍湖公布創辦人吳亞軍辭任主席，引發市場猜測，周一曾急挫逾２３％。最新公布控股

股東Ｃｈａｒｍ Ｔａｌｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ於昨天於公開

市場增持３００萬股，每股平均價格約１０﹒４８元，涉約３１４４萬元，以及買入該集團發行

的優先票據本金共２８０萬美元。緊隨股份增持後，Ｃｈａｒｍ Ｔａｌｅｎｔ持股升至約

４３﹒４５％。

現時，恒生指數報１５３８９，跌６５點或跌０﹒４３％，主板成交１７﹒２８億元。國企

指數報５１７６，跌３３點或跌０﹒６４％。恒生科技指數報３０４７，跌２７點或跌

０﹒８９％。

即月期指新報１５４１０，跌４６點，高水２０點。即月國指期貨報５１９１，跌２２點，

高水１５點。即月科指期貨新報３０５５，跌３８點，高水１９點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

旭輝控股集團（００８８４） ０﹒３９５元 升１﹒２８％

旭輝永升服務（０１９９５） １﹒８１０元 跌１﹒０９％

龍湖（００９６０） １１﹒２２０元 升３﹒７０％

碧桂園（０２００７） １﹒０５０元 無升跌

碧桂園服務（０６０９８） ７﹒３１０元 無升跌

萬科企業（０２２０２） ９﹒９６０元 跌２﹒１６％

萬物雲（０２６０２） ２９﹒８００元 無升跌

潤地（０１１０９） ２５﹒４５０元 升０﹒２０％

中海外（００６８８） １５﹒１８０元 升０﹒２６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

