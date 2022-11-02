《午市前瞻》恒指能否突破２０天線成關鍵，小鵬現時不宜撈底！

《經濟通通訊社２日專訊》恒生指數半日收報１５７２４，升２６８點或１﹒７４％，主板

成交７６１﹒８４億元。恒生中國企業指數報５３１０，升１０１點或１﹒９５％。恒生科技指

數報３１２７，升５１點或１﹒６９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及友邦保險

（０１２９９）；騰訊控股收報２２９元，升１﹒６元或０﹒７％，成交５６﹒３７億元；美團

收報１４４﹒２元，升４﹒６元或３﹒３％，成交３８﹒１３億元；友邦保險收報６４﹒５元，

升１﹒１元或１﹒７４％，成交２７﹒８３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿

里巴巴－ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報６６﹒５元，升０﹒４元或０﹒６１％，成

交２０﹒３４億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊溫鋼城：美國就業數據重要＊



恒指上日反彈７６８點，重上１５０００關口，今早雖然低開６５點，但臨近早市完結前回

升，恒指一度升逾３００點。ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經

濟通通訊社》表示，港股上日升幅顯著，可能與有消息傳出放寬「動態清零」的傳聞有關，加上

香港正舉行金融峰會，上日北水淨流入逾７０億元，相信有內地資金大手撐市。

他指出，恒指暫時在１０天線之上，而２０天線將是港股接下來的關鍵位置，因為自９月開

始升至２０天線附近都有回調，反映２０天線的阻力不少。港股若然未能突破此移動平均線，走

勢上料繼續疲弱。

美國聯儲局即將一連兩日議息，溫鋼城預期今個月加息７５基點的機會較大，又指不斷上升

的工資導致美國通脹居高不下，未來聯儲局會否放慢加息步伐，需視乎本周公布的每單位勞工時

薪數據。



＊市場仍未有信心買入小鵬＊



小鵬（０９８６８）公布，在１０月共交付５１０１輛智能電動車，比去年同期減少約

４９﹒６８％，而今年首１０個月累計交付約１０﹒３７萬輛，同比增長５６％。股價今日低開

７﹒８３％，之後跌幅稍為收窄。

溫鋼城表示，小鵬長期受電池及芯片供應不足的問題困擾，令到汽車出貨受到影響，亦拖累

按年及按月的交付數字，加上公司仍未扭虧為盈，即使股價由去年１２月高位２２０元回落，估

值已跌得低殘，但市場仍未有信心買入。

他又指，小鵬股價持續下跌，雖然近幾個交易日在２５元附近跌勢稍為喘定，但在１０天線

仍有較大阻力，整體走勢未見好轉，不建議投資者現階段買入。他認為，小鵬按年及按月汽車交

付量需要回升，股價表現才會改善。（ｅｒ）

