【金融峰會】李家超：香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈

《經濟通通訊社２日專訊》行政長官李家超在國際金融領袖投資峰會致辭時表示，香港最壞

時間已經過去，多年來香港經歷了風風雨雨，包括２００３的沙士及２００８年金融危機等，但

香港仍然具有無可比擬的韌性，金融體系從未受到動搖，香港總能反彈至較以往好的水平，對香

港的堅韌充滿信心，隨著放寬疫情防控措施，已經看見令人鼓舞的反彈。



＊投資香港的時機及機遇正在當前＊



他指出，投資香港的時機和機遇正在當前，建議各界要把握時機參與其中。香港作為國際金

融中心，為全球最活躍的新股集資地之一，債券市場亦相當龐大，有知識和經驗協助企業走出去

，未來會繼續為中外資金融通的橋樑。



＊香港連接內地與世界優勢無可取代＊



他指出，「一國兩制」確保香港與內地，以及環球，具有無可比擬的聯繫及機遇，香港與內

地的無縫連接為香港提供了其他經濟體無法獲得的優勢。香港仍然是世界上唯一一個將全球優勢

和中國優勢融合在單一城市的地方。這種獨特的融合使香港成為連接內地與世界其他地區不可替

代的紐帶。隨著世界經濟重心向東轉移。內地連同區內快速增長的經濟體將成為全球增長的主要

引擎和豐富的經濟機會來源。

他續指，香港在在把握上述機遇時具有獨特地位，香港擁有相關人才、基礎設施和竅門

（Ｋｎｏｗ Ｈｏｗ），可以幫助內地企業和資本走出去，同時將國際企業和資本吸引到該地區

，亦有助確立香港作為世界主要金融中心之一和中國主要國際金融中心的地位。

他指出，「一國兩制」是香港堅定不移的基石，在過去２５年來亦一直為香港帶來穩定性及

優勢，認為有充分的理由，在未來需要繼續堅持「一國兩制」。（ｂｎ）

