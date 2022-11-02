【金融峰會】余偉文：峰會讓大家知道香港回來了

《經濟通通訊社２日專訊》金管局總裁余偉文在國際金融領袖投資峰會致辭時表示，是次舉

辦峰會希望讓大家知道香港回來了，並且香港已開放（ｏｐｅｎ），對於是次峰會遇上風球，他

笑指「貴人出門招風雨」。

他指出，現時環球金融面對存有挑戰及不明朗，包括滯脹、通脹以及地緣局勢等，當中的不

明確性部分具有黏性，對此需要考慮如何應對及留意相關發展。（ｂｎ）

