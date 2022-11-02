【金融峰會】方星海籲投資者親自了解中國，不要對賭內地和香港

《經濟通通訊社２日專訊》中國證監會副主席方星海表示，香港作為中國主要的離岸金融中

心，最終取決於中國經濟的成功程度。他提到，國家主席習近平在中共二十大報告上指出，中國

重視經濟增長，強調中央在市場資源配置上的地位，重申中國開放的大門只會愈來愈大。香港將

在中國經濟全面開放和中國金融業的發展中扮演重要角色。

方星海以預錄形式在國際金融領袖投資峰會上分享中國金融監管機構的觀點，指出中證監將

香港視為中國聯繫世界重要的國際金融中心，中國在尋求高質量發展的過程中，必須擁有高質量

的資本市場，內地仍需時間建設資本市場，但香港本身已是優質的資本市場，強調中國的經濟增

長需要香港的支持。

方星海稱，未來會一直有試點助香港資本市場發展，如人民幣股票櫃枱和債券期貨，將可協

助更多外資參與人民幣資產，推動香港成為更重要的國際金融中心。

方星海又建議，國際投資者要親自了解中國，不要單靠閱讀國際媒體；面對非常不確定的外

部環境，短期市場波動不會逆轉中國的長期吸引力。他最後笑稱，不要與中國與香港對賭。

（ａｃ）

