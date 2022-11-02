港交所：證券及衍生產品市場將於下午１時５５分起暫停交易

《經濟通通訊社２日專訊》港交所（００３８８）宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號
，證券（包括滬深港通）及衍生產品市場將於下午１時５５分起暫停交易。今天的收市後交易時
段亦會暫停。
滬深股通交易暫停後只接納取消買賣盤的指示。（ｂｉ）
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