港交所：證券及衍生產品市場將於下午１時５５分起暫停交易

《經濟通通訊社２日專訊》港交所（００３８８）宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號

，證券（包括滬深港通）及衍生產品市場將於下午１時５５分起暫停交易。今天的收市後交易時

段亦會暫停。

滬深股通交易暫停後只接納取消買賣盤的指示。（ｂｉ）

