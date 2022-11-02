《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，聯想公布業績

《經濟通通訊社２日專訊》英倫銀行公布議息結果，及聯想公布業績，料為周四（３日）市

場焦點。



＊多名歐洲央行官員發表講話，美國公布貿易收支等數據＊



各國重要經濟活動方面，七國集團（Ｇ７）外長會議舉行，歐洲央行總裁拉加德、執委埃爾

德森以及管委維勒魯瓦德加洛和卡薩克斯在一個會議上發表講話。周四本港時間４：００ｐｍ，

歐洲央行管委德科斯與德國央行總裁納格爾在歐洲論壇會議上發表講話。４：０５ｐｍ，拉加德

參加２０２２年拉脫維亞銀行經濟會議一個小組活動。４：１０ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔在歐

洲央行貨幣市場會議上發表主旨演講。晚上８：００ｐｍ，英倫銀行公布利率決定並發表會議記

錄。

數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布９月出口，月率升幅料由３％收窄至１％

；９月進口，月率升幅料由４％收窄至３％；９月貿易收支料由８３億澳元升至８８億澳元。本

港時間６：００ｐｍ，歐元區公布９月失業率，料維持於６﹒６％。本港時間８：００ｐｍ，英

國公布官方指標利率，料由２﹒２％升上３％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布９月貿易收支

，料由負６７４億美元惡化至負７２３億美元；連續申請失業救濟金人數料由１４４萬升至

１４５萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒７萬升至２２萬。本港時間１０：００ｐｍ，美

國公布９月耐用品訂單，料由下滑０﹒２％改善至升０﹒４％；９月工廠訂單料由持平升上

０﹒３％。

在本港，明日公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）等。（ｗａ）

