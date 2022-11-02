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即市新聞

02/11/2022 12:35

【雙１１】阿里：雙１１首波售賣期，華為手機成交額升逾１６０％

　　《經濟通通訊社２日專訊》阿里巴巴集團（０９９８８）公布，在天貓雙１１第一波售賣期
，消費電子方面，華為手機於首日（１０月３１日）相較去年１１月１日，成交額增長逾
１６０％。華為、小米（０１８１０）、榮耀、Ｖｉｖｏ、ＯＰＰＯ手機品牌，開場後１秒成交
額破億元人民幣。家電方面，國產品牌海爾、美的、小天鵝和ＴＣＬ於開場後１秒成交額破億元
人民幣。海爾於開場後５分鐘成交額破１０億元人民幣。海爾天貓官方旗艦店直播間開播２０分
鐘，成交額破１億元人民幣，成為家電行業首個破億直播間。
　　服飾方面，第一波售賣開場後１小時，超過２０００個服飾品牌成交額超越去年全日。波司
登（０３９９８）４０分鐘實現銷售額破億元人民幣。美妝方面，第一波售賣開場後不到４小時
，雅詩蘭黛、海藍之謎、蘭蔻和珀萊雅的官方直播間成交額突破１億元人民幣。
　
＊淘寶直播觀看人次按年升６００％＊
　
　　此外，淘寶直播觀看人次同比去年第一波售賣首個小時（１１月１日凌晨０時至１時）增長
６００％，腰部主播交易額同比增長２５０％。第一波售賣開場後１小時內，１０２個品牌成交
額過億元人民幣，其中國際品牌佔比逾４０％。
　　今年天貓雙１１預售階段在１０月２４日晚上８時開始，連同隨後啟動的第一波售賣期
（１０月３１日晚上８時至１１月３日晚上）及第二波售賣期（１１月１０日晚上８時至１１月
１１日晚上）。（ｒｈ）
　
　

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