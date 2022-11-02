龍湖集團（９６０）今獲控股股東增持１００萬股及購買優先票據

《經濟通通訊社２日專訊》龍湖集團（００９６０）公布，控股股東Ｃｈａｒｍ
Ｔａｌｅｎｔ今日於公開市場增持１００萬股公司股份 ，平均價格約為每股股份１１﹒２７元
，及買入本金共５００萬美元公司發行的優先票據。
緊隨股份增持後，Ｃｈａｒｍ Ｔａｌｅｎｔ持有２７﹒３億股股份，相當於本公告日期公
司已發行股本約４３﹒４７％。（ａｃ）
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