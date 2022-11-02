《小傳日記》魚缸再升近４００點，康希諾炒得好興奮！

《小傳日記》因為颱風「尼格」嘅關係，今日魚缸提早收工，最後升３７１點報１５８２７

，距離１６０００愈嚟愈近喇！

今日內房股特別興奮，據報內地部門召２１間民營內房企業開會，推進第二輪發債嘅進度，

當中有三間民營房企項目喺到積極準備緊。今日碧桂園（０２００７）同碧服（０６０９８）齊

齊升超過一成；早幾日跌得好甘嘅龍湖（００９６０）更加升近一成九，成為表現最好嘅藍戰士

。

疫苗股今日繼續炒上，可能同江蘇等１３個城市啟動吸入式疫苗預約有關。其中，無錫、淮

安同揚州率先開放康希諾生物（０６１８５）吸入用重組克威莎霧嘅預約同接種工作，為市民提

供唔使打針嘅疫苗接種服務。今日股價狂升六成三，最高升到１４７﹒５銀，同１０月１２日年

內低位４０﹒１銀比較，股價累計升咗２６８％！

雖然魚缸今日企得穩１０天線，但聯儲局就嚟議息，結果唔知會點。同今日咁風雨飄搖嘅日

子一樣，大家都要小心安全呀！請請！



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