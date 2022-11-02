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即市新聞

02/11/2022 14:30

《小傳日記》魚缸再升近４００點，康希諾炒得好興奮！

　　《小傳日記》因為颱風「尼格」嘅關係，今日魚缸提早收工，最後升３７１點報１５８２７
，距離１６０００愈嚟愈近喇！
　　今日內房股特別興奮，據報內地部門召２１間民營內房企業開會，推進第二輪發債嘅進度，
當中有三間民營房企項目喺到積極準備緊。今日碧桂園（０２００７）同碧服（０６０９８）齊
齊升超過一成；早幾日跌得好甘嘅龍湖（００９６０）更加升近一成九，成為表現最好嘅藍戰士

　　疫苗股今日繼續炒上，可能同江蘇等１３個城市啟動吸入式疫苗預約有關。其中，無錫、淮
安同揚州率先開放康希諾生物（０６１８５）吸入用重組克威莎霧嘅預約同接種工作，為市民提
供唔使打針嘅疫苗接種服務。今日股價狂升六成三，最高升到１４７﹒５銀，同１０月１２日年
內低位４０﹒１銀比較，股價累計升咗２６８％！
　　雖然魚缸今日企得穩１０天線，但聯儲局就嚟議息，結果唔知會點。同今日咁風雨飄搖嘅日
子一樣，大家都要小心安全呀！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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