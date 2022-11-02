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即市新聞

02/11/2022 14:33

《「香」講積金－香敏華》保守基金發揮跌市避險作用

　　《「香」講積金》今年市況急遽波動，強積金保守基金成為跌市避風港。翻查積金局強積金
基金平台，截至９月３０日，所有股票基金、債券基金和混合資產基金皆錄得１年累積跌幅。而
整個強積金保守基金類別卻沒有跟隨大市下跌。
　　近期不少強積金投資者都提出了跌市避險的疑問，筆者今期便談論一下強積金保守基金，增
進大家對強積金保守基金的了解。
　　強積金保守基金屬於保守型的投資產品，是貨幣基金的一種，主要投資於低風險港元資產，
例如是港元定期存款、存款證或短期債券等，以賺取與銀行港元存款利率相若的回報。事實上，
法例規定，每個強積金計劃須至少提供一個強積金保守基金，為投資者提供一個風險相對低的選
擇。由於強積金保守基金的投資主要為存款產品，並沒有受到今年股票、債券或外匯市場大幅調
整的影響。我們預期短期市況仍會十分波動，而強積金保守基金仍可發揮其作為短期避風港的作
用。
　　強積金保守基金的收費有明文規範，若基金在某個月的回報，相等於或低於該月積金局公布
的「訂明儲蓄利率」（積金局會根據本港三間發鈔銀行港元儲蓄戶口的平均利率計算出「訂明儲
蓄利率」），強積金受託人在該月便不能收取任何行政費用。但若該基金在其後１２個月內某一
個月的回報高於「訂明儲蓄利率」，強積金受託人可在扣除該月的行政費後的餘額中追收之前未
有收取的行政費。而收費方法有兩種，一種是扣除基金的資產，另一種是扣除成員帳戶中的基金
單位。若以第一種方法收取，基金單位價格、資產淨值及表現已經反映收費的影響。若以第二種
方法收取的話，收費的影響便不能在基金單位價格中反映出來。然而，基金便覽所列的基金表現
數字已經反映出用第二種方法收費的影響。
　
＊保守基金回報具改善空間＊
　
　　風險方面，雖然投資風險相對低，但強積金保守基金的表現可能會受利率波動影響，回報亦
可能追不上通脹，甚至可能錄得負回報。過去十多年環球央行採用超寬鬆貨幣政策，爆發新冠疫
情後，貨幣寬鬆程度更是史無前例。息口低無可低，強積金保守基金經歷了幾年艱難日子。事實
上，強積金保守基金的投資十分規範，投資工具主要為短期銀行存款和短期債券，個別產品投資
期不可超過１２個月，而整體平均投資期不可超過９０日。一般而言，３個月銀行同業拆息
（ＨＩＢＯＲ）可視為銀行定期存款利率走勢的指標，據彭博數據顯示，３個月ＨＩＢＯＲ於去
年１０月曾跌至０﹒１３％。故此，強積金保守基金過去幾年的回報尤如「雞肋」。而根據彭博
最新數據，３個月ＨＩＢＯＲ近期出現升勢，截至１０月２８日升至４﹒５５％的水平。我們相
信當保守基金中的定期存款陸續續期的時候，可以享有較高息率，以致保守基金的回報有所改善

　　我們認為，現時籠罩市場的不明朗因素未見紓緩，預料市況仍趨波動。但市場深度調整後，
不排除會出現較大的反彈浪，為投資者提供減持的機會。其實，強積金保守基金長期擁有一班忠
實擁躉，因為綜合每個季度的數據，保守基金於強積金總資產值的佔比一直維持於１０％至
１２％之間，惟去年環球股市上漲，保守基金佔比有所回落。而根據積金局提供的強積金計劃統
計數字，截至２０２２年６月底，保守基金佔強積金總資產值的比例為１０％，我們預期佔比數
字未來會上升。
《永明資產管理高級投資策略師　香敏華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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