《「香」講積金－香敏華》保守基金發揮跌市避險作用

《「香」講積金》今年市況急遽波動，強積金保守基金成為跌市避風港。翻查積金局強積金

基金平台，截至９月３０日，所有股票基金、債券基金和混合資產基金皆錄得１年累積跌幅。而

整個強積金保守基金類別卻沒有跟隨大市下跌。

近期不少強積金投資者都提出了跌市避險的疑問，筆者今期便談論一下強積金保守基金，增

進大家對強積金保守基金的了解。

強積金保守基金屬於保守型的投資產品，是貨幣基金的一種，主要投資於低風險港元資產，

例如是港元定期存款、存款證或短期債券等，以賺取與銀行港元存款利率相若的回報。事實上，

法例規定，每個強積金計劃須至少提供一個強積金保守基金，為投資者提供一個風險相對低的選

擇。由於強積金保守基金的投資主要為存款產品，並沒有受到今年股票、債券或外匯市場大幅調

整的影響。我們預期短期市況仍會十分波動，而強積金保守基金仍可發揮其作為短期避風港的作

用。

強積金保守基金的收費有明文規範，若基金在某個月的回報，相等於或低於該月積金局公布

的「訂明儲蓄利率」（積金局會根據本港三間發鈔銀行港元儲蓄戶口的平均利率計算出「訂明儲

蓄利率」），強積金受託人在該月便不能收取任何行政費用。但若該基金在其後１２個月內某一

個月的回報高於「訂明儲蓄利率」，強積金受託人可在扣除該月的行政費後的餘額中追收之前未

有收取的行政費。而收費方法有兩種，一種是扣除基金的資產，另一種是扣除成員帳戶中的基金

單位。若以第一種方法收取，基金單位價格、資產淨值及表現已經反映收費的影響。若以第二種

方法收取的話，收費的影響便不能在基金單位價格中反映出來。然而，基金便覽所列的基金表現

數字已經反映出用第二種方法收費的影響。



＊保守基金回報具改善空間＊



風險方面，雖然投資風險相對低，但強積金保守基金的表現可能會受利率波動影響，回報亦

可能追不上通脹，甚至可能錄得負回報。過去十多年環球央行採用超寬鬆貨幣政策，爆發新冠疫

情後，貨幣寬鬆程度更是史無前例。息口低無可低，強積金保守基金經歷了幾年艱難日子。事實

上，強積金保守基金的投資十分規範，投資工具主要為短期銀行存款和短期債券，個別產品投資

期不可超過１２個月，而整體平均投資期不可超過９０日。一般而言，３個月銀行同業拆息

（ＨＩＢＯＲ）可視為銀行定期存款利率走勢的指標，據彭博數據顯示，３個月ＨＩＢＯＲ於去

年１０月曾跌至０﹒１３％。故此，強積金保守基金過去幾年的回報尤如「雞肋」。而根據彭博

最新數據，３個月ＨＩＢＯＲ近期出現升勢，截至１０月２８日升至４﹒５５％的水平。我們相

信當保守基金中的定期存款陸續續期的時候，可以享有較高息率，以致保守基金的回報有所改善

。

我們認為，現時籠罩市場的不明朗因素未見紓緩，預料市況仍趨波動。但市場深度調整後，

不排除會出現較大的反彈浪，為投資者提供減持的機會。其實，強積金保守基金長期擁有一班忠

實擁躉，因為綜合每個季度的數據，保守基金於強積金總資產值的佔比一直維持於１０％至

１２％之間，惟去年環球股市上漲，保守基金佔比有所回落。而根據積金局提供的強積金計劃統

計數字，截至２０２２年６月底，保守基金佔強積金總資產值的比例為１０％，我們預期佔比數

字未來會上升。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



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