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02/11/2022 11:41

《股語有云─古添力》資金流入醫療板塊，石藥京東健康候低收集

　　本欄今日起逢周一及周三同大家見面，添力在此先祝各位股民長炒長有，袋袋平安。
　　執筆時「尼格」襲港，三號強風信號生效，相信唔少打工仔如添力一樣，尋晚諗住今日可以
在家工作或多一日「風假」，點知俾天文台打亂陣腳，都唔怪得晒天文台嘅，天有不測之風雲嘛

　　言歸正傳，根據經濟通ＨＶ２報價系統，過去五日及過去一個月，資金大舉流入醫療保健板
塊，五日有逾３１億元淨流入，一個月淨流入更達１２７億元，首兩位分別為石藥集團
（０１０９３）及京東健康（０６６１８）。
　
＊現圓底回升格局＊
　
　　兩者之中，添力更喜歡京東健康，京東健康有阿媽京東集團（０９６１８）做佢堅強後盾，
主業包括在線零售藥房，提供嘅產品包括藥品、醫療用品及設備，以及健康及保健產品等，並採
用自營、線上平台，以及全渠道服務等模式營運；京東健康截至今年６月底止半年度業績轉虧為
盈，錄得股東應佔溢利２﹒２４億元人民幣；整體毛利上升３３﹒５％至逾４４億元人民幣。
　　除咗資金流入之外，走勢方面，京東健康日線圖顯示，已連續現三支陽燭，執筆時股價已突
破５０天線，１０天線剛升越２０天線，出現黃金交叉利好信號，走勢呈圓底回升格局，守穩
５０天線不妨買入，首站看１００天線（現約５４﹒６元），上越２５０天線則有望挑戰８０元
，跌穿４４﹒５元止蝕。
　　石藥方面，執筆時股價已飆升上９﹒８８元水平，不妨待回落至８﹒６元邊收集。
古添力（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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