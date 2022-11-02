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02/11/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：銀行中長期貸款投放提速

　
　　《經濟通通訊２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
三維度發力鍛造高質量發展新引擎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當前，中國已建成７００多個數字化車間、智能工廠，工業機器人年產量逾３６萬台，５萬多家
「專精特新」企業加快成長??傳統產業奮楫謀變、新興產業蓬勃起勢，這是中國做實做強做優
實體經濟的生動寫照。
　
銀行中長期貸款投放提速
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１日公布的數據顯示，１０月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵
押補充貸款１５４３億元（人民幣．下同）。期末抵押補充貸款餘額為２﹒８萬億元，全力支持
國民經濟重點領域、薄弱環節。
　
聚焦穩投資，鐵路建設按下「加速鍵」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國鐵集團表示，年內將推動成都至重慶中線高鐵、天津至濰坊高鐵等２０個項目陸續開工，新開
工項目累計建設新線總里程５３８７公里，投資總規模１﹒２萬億元。
　
　
《上海證券報》
　
中證監上線１２３８６網絡平台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監近期對「１２３８６」服務熱線進行優化升級，設立１２３８６網絡平台，和１２３８６
熱線電話共同構成中證監服務平台，接收投資者投訴、舉報、咨詢、意見建議四類事項。
　
經濟大省主要指標三季度回穩向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，山東、河南、江蘇等經濟大省陸續發布經濟「三季報」。隨著穩經濟政策落地顯效，前三
季度經濟大省主要經濟指標增速持續改善，多個指標全國領先，為穩住全國經濟大盤作出積極貢
獻。
　
第五屆進博會籌備工作基本就緒
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第五屆進博會新聞發布會１日在上海舉行。會上提到，第五屆進博會於１１月５日至１０日在國
家會展中心（上海）舉辦，參展國別範圍更廣，展示內容更加豐富，展商展品質量更優，各類活
動精彩紛呈。
　
　
《證券時報》
　
中證監設立１２３８６服務平台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監昨日發布《關於１２３８６服務平台優化運行有關事項的公告》並設立１２３８６服務平
台，進一步暢通投資者訴求反映渠道，提升投資者服務水平，保護投資者合法權益。
　
民營房企座談會召開，增信支持發債融資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
交易商協會、房地產業協會１日聯合中債增進公司，召集金輝、新希望地產、德信中國、大華集
團、仁恒置業、雅居樂等２１家民營房企召開座談會，介紹中債增進公司增信支持民營房企發債
融資工作相關進展。
　
頻獲大股東增持，上市銀行支持實體經濟底氣更足
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，多家上市銀行獲主要股東大手筆增持，包括近期獲本地國資股東舉牌的重慶銀行、第
一大股東福建省財政廳年內增持金額已達２﹒６億元的興業銀行，以及南京銀行等。（ｌｃ）

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