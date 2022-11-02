《鍾之日記》風球贈慶峰會，恒指爭氣飆升

《鍾之日記》１１月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國際金融領袖投資峰會今日在香港舉行，天文台下午掛８號風球，金管局昨日已表示，大部

分海外與會者下榻會場的四季酒店，峰會在風球下如常舉行。金融管理局總裁余偉文在峰會開幕

致辭時形容「貴人出門招風雨」，但他強調峰會舉行展示香港是開放和回來了，並稱香港的三大

優勢不僅未有改變，而且正在加強。

多位財金官員強調內地及香港的關係，中國證券監督管理委員會副主席方星海表示，內地視

香港國際金融中心為重要的一部分，認為中國發展高質素經濟，就需要高質素資本市場，香港本

身已經是高質素資本市場，因此對推動中國經濟發展，香港有重要角色，中證監會推動香港金融

發展成更強大的金融。

人民銀行行長易綱今日在金融峰會預錄訪談中表示，香港仍將是聯繫中國與世界的重要國際

金融中心。近年香港雖面對難關，但其經濟及金融體系依然展現韌性，相信香港在一帶一路、金

融科技及綠色金融方面透過深化有關聯繫享有巨大潛力。人行將繼續協助香港續以法律為基礎、

開放及提出有利的營商環境，並提升其國際金融中心的地位。

峰會刺激香江魚缸飆升，港股昨日勁彈逾７００點後，今早延續反彈勢頭，一度升逾４００

點。８號風球懸掛下，港股提早於下午１時５５分收市。恒指低開６５點報１５３８９，甫開曾

挫１７８點，低見１５２７６點後掉頭回升，最多升４１１點，高見１５８６７。恒指最終收報

１５８２７，升３７１點或２﹒４％；連升兩日累漲１１４０點。國指升１４５點或２﹒８％報

５３５５。科指升２﹒６％，報３１５６。提前收市下，大市全日成交仍有１０６０﹒１７億元

。



＊滬綜指重返三千＊



滬深股市連續兩日強升。滬綜指今早低開，由銀行、保險股帶頭跌，但盤中市況轉強，消費

、汽車、科技股造好，地產股跌轉升，帶領滬綜指午間倒升衝擊三千，午後升幅再擴大至

１﹒２％，收報３００３﹒３７點，時隔三個交易日重返三千關，深成指漲１﹒３３％，創業板

指升１﹒６３％。

兩市全日成交１０５２２億元（人民幣．下同），較上日再急增７﹒６％，不過要留意外資

趁勢流走，陸股通下午１時５５分起暫停，仍錄得逾７５億元淨流出。

人民銀行行長易綱表示，中國堅持實施穩健的貨幣政策，加大對實體經濟的支持力度，人民

幣匯率則將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定，人民幣幣值和購買力將保持穩定；他還表示，

近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善。

中證監副主席方星海在同一場合則稱，外界看了太多國際媒體對中國的報道，對中國了解並

不透徹並且短視，他指出不要過份解讀中國，亦不要對賭中國及香港；國際投資者要更小心解讀

二十大報告，嘗試了解中國發生甚麼事，以及中國政府的實際意圖。方星海指中國仍未有足夠的

高質素機構，期望未來可吸引到高質素的企業參與。



＊江蘇展開接種吸入疫苗，康希諾八日勁飆１﹒７倍＊



繼上海開啟吸入用新冠疫苗接種後，江蘇省十三個城市也已開展吸入用新冠疫苗的部署工作

。其中，無錫、淮安和揚州率先開放康希諾的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體）

克威莎霧優的預約和接種工作，可為廣大市民提供不用打針的疫苗接種服務。

康希諾（０６１８５）股價進一步爆升，曾爆升７０﹒９％，高見１４７﹒５元，創逾七個

月高，更一度觸發市調機制，收市仍飆６３﹒４％，報１４１元。

歌禮製藥（０１６７２）公布，在新藥臨床試驗申請前溝通會議（Ｐｒｅ－ＩＮＤ

ｃｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎ）後，已向美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）遞交新冠口服候選藥

物蛋白酶（３ＣＬｐｒｏ）抑制劑ＡＳＣ１１的新藥臨床試驗（ＩＮＤ）申請。歌禮製藥收市飆

升兩成一，報３﹒１５元，創近兩個月高，同時成交額大增，錄２２１６萬元。

中生製藥（０１１７７）公布，第三季收入７４﹒７億元人民幣，按年升２１﹒３％，首三

季收入２２６﹒７億元人民幣，按年升１０﹒５％。中生製藥股價收升４﹒８％，報４﹒３９元

。



＊內房股終見反彈，龍湖急升一成九＊



內地房地產債務問題持續，不過中國銀行行長劉金在金融峰會上表示，自去年下半年有地產

商出現流動性問題，貸款出現壞賬，不過政府最終提供支持，加強房地產銷售和減少房企相關風

險，房地產市場已見底逐步回復。他指沒有其他人比內地政府和銀行更關注房地產行業，因為與

製造業、ＧＤＰ增長和金融穩定有很大關係，「不要閱讀太多負面報告」。他最關注則是地緣政

治緊張風險，影響經濟活動。

內房股連跌多日後，今日終見反彈，龍湖（００９６０）連升２日，收市急升１８﹒９％。

碧桂園（０２００７）升１３﹒３％，萬科企業（０２２０２）升４﹒７％，潤地

（０１１０９）升２﹒８％，雅居樂（０３３８３）升２﹒６％，中海外（００６８８）升

０﹒３％。

旭輝集團公布，公司境內債券均按期完成兌付兌息，同時又至年底，公司境內債券已無涉及

回售、到期或付息情況。旭輝控股（００８８４）升９％，報０﹒４２５元。

此外，公司提到，未到期的存續債券均未設置關於控股股東債務違約導致公司債券加速清償

的條款或交叉違約的條款，公司也未就旭輝控股的任何境外銀行貸款、優先票據和可換股債券提

供擔保。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

