《廣匯論勢－鄭廣復》日政府勢捍衛１５０，圓匯中長線可見１２０

《廣匯論勢》今晚聯儲局公布議息結果，預料加息７５基點，但市場早已有此預期，焦點必

然是當局會否暗示未來會降低加息幅度。然而，即使如此，美國仍然處於加息周期，通脹率仍然

偏高，國際油價依然處於９０美元附近的高水平。既然聯儲局已下定決心打壓通脹，就應該會執

行到底，魚與熊掌不能兼得之下，當局必須先壓低通脹、犧牲經濟，讓經濟衰退去降低需求，從

而令通脹率下降，之後再推支持經濟增長措施。



＊聯儲局２０２４年政策轉向＊



有外資行預期聯儲局將於明年首季結束加息周期，亦有預期明年底改變現行貨幣政策立場。

這並不表示他們有先見之明，聯儲局在９月份議息會後發布的經濟預測中早已有所暗示。聯儲局

決策官員對聯邦基金利率上限的中位數預測，是今年內達到４﹒４厘，明年升至４﹒６厘，但在

２０２４年降至３﹒９厘，在２０２５年進一步降至２﹒９厘。

換言之，轉角點是２０２４年，但利率升至甚麼水平才見頂，則連聯儲局亦不知道。因為今

晚若宣布加息７５基點，聯邦基金利率目標範圍將升到４至４﹒２５厘，只要再加２５基點就已

超過預測中的４﹒４厘年內目標，但以目前利率期貨市場的預測，今年１２月及明年２月將合共

加息１００基點，即利率升到５至５﹒２５厘。故此，明年的加息取態須看聯儲局１２月份議息

後發布的經濟預測了！



＊ＥＣＢ加息取態見步行步＊



美匯指數明顯在１１４水平受阻後回落，１０月２６日跌穿雙頂頸線後反彈，暫見受制於

２０日ＳＭＡ（約１１２﹒０３），若然聯儲局的鷹派貨幣政策立場略為收斂，美匯指數傾向順

勢下跌，再度測試１０９水平。歐元區基本面偏差，ＧＤＰ處於衰退邊緣、製造業及服務業

ＰＭＩ皆已跌至５０以下的收縮水平，同時又面對能源短缺危機，歐洲央行在１０月份的大幅加

息行動（７５基點）遭到法國及意大利反對，現在ＥＣＢ同樣是冒著導致經濟衰退的風險去加息

壓通脹。或許在歐元區陷入衰退之初，ＥＣＢ才會減慢加息速度或暫停加息，目前顯然亦是摸著

石頭過河。

歐元兌美元在１０月２５日升破５０日ＳＭＡ（現約０﹒９８８３），翌日高見

１﹒００９４後再呈雙日轉向，目前位於５０日ＳＭＡ附近徘徊，若然聯儲局今晚一如預期加息

７５基點後（不論鷹派貨幣政策立場是否改變），歐元兌美元仍然守穩在５０日ＳＭＡ之上，則

相信短期將可挑戰９月份高位１﹒０２００，以技術形態觀察，歐元兌美元短期最大阻力位應在

１﹒０３７０，中期阻力位為１﹒０６３７。



＊聯合干預匯率不無可能＊



另一方面，將於明年４月卸任的日本央行（ＢＯＪ）行長黑田東彥，今天在日本國會發表講

話時指出，Ｇ７及Ｇ２０成員國皆同意應該對單向波動的匯率作出反應。筆者認為言論有兩個意

思，第一是上述成員國支持日本政府早前針對日圓匯價下跌採取的干預行動，第二是言論可能暗

示，成員國在必要時將會採取聯合干預行動，以阻止自身貨幣持續貶值。不過，在聯儲局持續加

息下，息差優勢將支持美元繼續走強，故最有效的干預時間是在聯儲局暗示快將停止加息時。

日本政府近期已知的三次干預皆在１５０以上，故有理由相信日本政府要阻止美元兌日圓突

破１５０心理大關，由此推斷，美元兌日圓很可能已在１５０中長線見頂，以相關匯率過去的表

現推斷，美元兌日圓由高位回跌３０００點子才有望回穩，即中長線將可低見約１２０。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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