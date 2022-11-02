【人行操作】人行１８０億逆回購利率持平，淨回籠２６２０億

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，今日進行１８０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平２％。公開市場今日有２８００億元逆回購到期，即今日淨回籠２６２０億
元。據此計算，公開市場本周三日已回籠４１７０億元。（ｃａ）
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