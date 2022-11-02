《法證攻防－林恩》聚焦美聯儲加息

《法證攻防》美聯儲公布１１月加息結果，市場關注美聯儲局於１２月和明年加息步伐的取

態。美聯儲局在９月第三次加息０﹒７５厘時曾預計，今年１１月和１２月合共加息１﹒２５厘

。納指數周一（３１日）和周二（１日）分別跌１﹒２２％和１﹒０２％，周二收市報

１１２８８﹒９５點。

恒指９月大跌１３﹒７％後，１０月再跌１４﹒７％，累計跌幅５２６７點。恒指１１月首

日一度反彈近９４６點至約１５６３３點。有傳聞指中國正評估如何退出動態清零政策，中國外

交部發言人趙立堅主持例行發布會時回應稱不了解有關情況。恒指周二下午由高位急跌，三分鐘

內下滑逾３００點。港股周三（２日）市場受颱風天影響，恒指半日升２６９點，收報

１５７２４﹒２３點。

中國周一公布１０月製造業ＰＭＩ由９月５０﹒１％降至４９﹒２％，低於市場預期

４９﹒８％；１０月非製造業ＰＭＩ由９月５０﹒６％降至４８﹒７％，低於預期的５０﹒１％

。受國內疫情多發散發影響，中國ＰＭＩ數據有所下跌，製造業生產和市場需求景氣度回落，服

務業市場活躍度減弱，企業生產經營活動總體放緩。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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