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02/11/2022 13:10

《法證攻防－林恩》聚焦美聯儲加息

　　《法證攻防》美聯儲公布１１月加息結果，市場關注美聯儲局於１２月和明年加息步伐的取
態。美聯儲局在９月第三次加息０﹒７５厘時曾預計，今年１１月和１２月合共加息１﹒２５厘
。納指數周一（３１日）和周二（１日）分別跌１﹒２２％和１﹒０２％，周二收市報
１１２８８﹒９５點。
　　恒指９月大跌１３﹒７％後，１０月再跌１４﹒７％，累計跌幅５２６７點。恒指１１月首
日一度反彈近９４６點至約１５６３３點。有傳聞指中國正評估如何退出動態清零政策，中國外
交部發言人趙立堅主持例行發布會時回應稱不了解有關情況。恒指周二下午由高位急跌，三分鐘
內下滑逾３００點。港股周三（２日）市場受颱風天影響，恒指半日升２６９點，收報
１５７２４﹒２３點。
　　中國周一公布１０月製造業ＰＭＩ由９月５０﹒１％降至４９﹒２％，低於市場預期
４９﹒８％；１０月非製造業ＰＭＩ由９月５０﹒６％降至４８﹒７％，低於預期的５０﹒１％
。受國內疫情多發散發影響，中國ＰＭＩ數據有所下跌，製造業生產和市場需求景氣度回落，服
務業市場活躍度減弱，企業生產經營活動總體放緩。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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