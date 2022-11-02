《投資智慧－鄧聲興》港府擬規管虛擬資產交易平台，冀容散戶參與

《投資智慧》由投資推廣署主辦的香港金融科技周（ＦｉｎＴｅｃｈ Ｗｅｅｋ）為亞洲年

度的金融科技行業盛事，正隆重舉行中。財庫局發布有關香港虛擬資產發展的政策宣言，將就零

售投資者投資虛擬資產範圍展開公眾諮詢，並歡迎引入虛擬資產交易所買賣基金（ＥＴＦ）。證

監會亦公布容許基金公司以芝加哥商品交易所（ＣＭＥ）掛牌的比特幣、以太幣期貨作為相關資

產，申請發行ＥＴＦ，以及放寬非複雜債券產品代幣化證券（ＳＴＯ）發行向散戶銷售。



港府目前正提交法案擬強制虛擬資產交易平台納入規管，但法案要求平台只限專業投資者參

與。筆者希望港府能降低有關門檻，不要將散戶置於門外，否則只會令散戶轉去海外、不受規管

的平台。香港作為國際金融中心，應更加的公開及開放，才有機會在短期內為散戶買賣虛擬資產

迎來突破。



總的來說可以看出，香港正擁抱三大機遇，包括「數碼金融資產發行中心」、「全面化傳統

與數碼金融結合的生態圈」及「大灣區跨境區塊鏈金融中心」。香港勢將成為全球獨一無二的虛

擬資產中心。



然而，虛擬資產雖能夠帶動及大力推動科技發展，但仍存在交易存有匿名性及反洗錢等風險

。故港府將以「兩步走」策略推動虛擬資產發展，包括規管虛擬資產交易所，以及探討放寬散戶

投資者進行交易。金融安全是國家安全的重要組成部分，守住資本市場的安全、堅持維護市場秩

序、防範風險，以保障投資者的利益為己任，才能做到保障國家和香港的金融安全。未來，香港

將繼續維持其獨特的優勢地位，充分利用香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，積極發揮「超級

聯繫人」角色，努力實現「金融報國」。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



＊筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

