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即市新聞

02/11/2022 10:35

《樓市亮話－湯文亮》今年最強投資策略：賣股買樓

　　《樓市亮話》今年大多數評論員睇樓市都睇得很準，他們預測樓市下跌，結果亦如他們所願
，不過，所得到的掌聲又不如預期，不但沒有得到賣了樓業主的多謝，反而話他們多事，如果冇
人叫賣樓，那些業主一定不會賣，沒有賣樓，就不會有一大筆現金投放在股票市場，樓價年初至
今下跌了不超過１０％，而股市則下跌了３５％，賣樓所得到的資金已經唔見了一大截，即使樓
價下跌，想買返都唔係咁容易，雖然話牛唔飲水，又點撳得牛頭低，但日日聽到的消息都是話樓
市會大跌，真的是唔賣就笨，關鍵是賣了樓會不會攞啲錢去買股票。
　
　　有一些評論員話，早已預測到今年股市樓市都會下跌，既然如此，更加唔好單獨叫人賣樓，
應該叫人賣股賣樓，將所得現金做定存，我相信很難做到，因為分析員唔會叫人做定存，而且他
們自己都唔相信股市會大跌，又點會叫人賣股，既然冇人叫賣股票，賣了樓的業主順理成章就會
買股。
　
　　而事實上今年最強的投資策略是叫人賣股買樓，即使股樓都下跌，買樓是跑贏買股，更何況
是賣股買樓，如果有評論員這樣講，今日已經可以以勝利者姿態出現，現在，那些評論員也不敢
邀功，話自己早已叫人賣樓，否則一定會被人鬧，賣了樓的錢買了股票，輸得仲慘，令到賣了樓
的業主不幸墮入今年最弱的投資策略。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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