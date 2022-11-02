天文台考慮正午１２時至下午２時改發８號烈風信號，上午交易正常

《經濟通通訊社２日專訊》天文台考慮在正午１２時至下午２時改發８號烈風或暴風信號。
根據港交所（００３８８）指引，若信號╱極端情況於下午３：４５前發出交易於信號發出
後１５分鐘停止。若信號╱極端情況於下午３：４５或之後發出，該交易日將維持正常直至收市
競價交易時段完結。
換言之，今日上午將維持正常交易。（ｐｃ）
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