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02/11/2022 07:47

天文台考慮正午１２時至下午２時改發８號烈風信號，上午交易正常

　　《經濟通通訊社２日專訊》天文台考慮在正午１２時至下午２時改發８號烈風或暴風信號。
　　根據港交所（００３８８）指引，若信號╱極端情況於下午３：４５前發出交易於信號發出
後１５分鐘停止。若信號╱極端情況於下午３：４５或之後發出，該交易日將維持正常直至收市
競價交易時段完結。
　　換言之，今日上午將維持正常交易。（ｐｃ）

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