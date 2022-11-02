《日入而息》金融峰會展示港重返國際舞台，８號風球港股提早收市

《今天重點》

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港交所（００３８８）港股於８號信號發出後１５分鐘停市；證券及衍生產品市場將於下午１時

５５分起暫停交易

天文台：八號烈風或暴風信號至少維持至今晚１０時

李家超稱香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈

余偉文稱峰會讓大家知道香港回來了；香港開始復常，將為環球金融機構提供機遇；明年金管局

成立３０周年，是好理由再辦峰會

方星海籲投資者親自了解中國，不要對賭內地和香港

易綱稱人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸

中行劉金稱有信心內地樓市回暖並變得更好

匯控表示Ｐａｙｍｅ港市佔率近五成，未來續數字化發展；祈耀年稱正加大亞洲投資，香港仍是

重要金融中心；渣打料Ｍｏｘ Ｂａｎｋ最快明年或後年初達收支平衡

大摩料未來環球利率保持４－５厘，失業率或攀升

高盛ＣＥＯ表示市場不確定，料貨幣極度寬鬆日子不再

摩通表示證券數碼化時代來臨，貝萊德研虛擬資產機遇

瑞銀表示市場估值已變得吸引，另類投資需求持續

本港新增４７０９宗確診，再多８名患者離世

盧寵茂稱爭取明年提交立法建議引入合資格非本地培訓牙醫

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《即日市況》

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恒指全日高收３７１點報１５８２７，科指高收８１點報３１５６

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《深滬股市》

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滬指升１﹒２％兩連漲，成交破萬億惟資金流出７５億

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《公司資訊》

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蔚來（０９８６６）確認合肥整車工廠因疫情停產，將影響交付進

度

嘉里物流（００６３６）夥安老院舍營運商推網購平台

港交所（００３８８）港股於８號信號發出後１５分鐘停市；證券

及衍生產品市場將於下午１時５５分起暫停交易

京東（０９６１８）累售商品超５﹒５億件，７萬中小商家成交倍

增；劉強東將所持京東產發４５％股權轉讓予京東集團副總裁繆欽

阿里（０９９８８）雙１１首波售賣期，華為手機成交額升逾１６

０％

中國生物製藥（０１１７７）第三季收入按年升２１﹒３％至７４

﹒７億元人民幣

保誠（０２３６８）ＣＥＯ有意收購與中信合資公司的剩餘股份

中石化（００３８６）美國存托股計劃終止將於１２月５日生效

平安證券集團（００２３１）將於下周一起除牌

融信資源（００５７８）將於下周一起除牌

香港華人（００６５５）新加坡聯營公司或需就判決支付損失賠償

國泰航空（００２９３）宋志勇辭任董事局副主席，馬崇賢接任

維他奶（００３４５）行使購股權收購澳洲奶業公司餘下股權

關恒獲委任為年年卡（０３７７３）行政總裁

中銀香港（０２３８８）助海南省政府在港發行５０億元離岸人民

幣地方政府債券；ＢｏＣ Ｐａｙ推「驚喜星期五」積分抵銷簽帳

及迎新獎賞優惠

地方政府收回富智康（０２０３８）附屬物業所有權，涉資６﹒５

６億元人民幣

科軒動力控股（００４７６）與重慶綦江規劃和自然資源局和解，

歸還土地使用權

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《國企紅籌》

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萬科（０２２０２）首１０個月銷售額跌３３﹒５％

城建設計（０１５９９）建議發行Ａ股

新天綠能（００９５６）發行２０億元人民幣超短期融資券，獲交

易商協會接受註冊

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《神州民企》

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旭輝（００８８４）稱將兌付境內債，內部人士曝上月不獲任何融

資

中國心連心化肥（０１８６６）甘肅心連心化肥項目成功投產

微盟（０２０１３）上季ＳａａＳ訂單按年增三成，廣告毛收入跌

５％

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《中國要聞》

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核酸檢測企業三季報：多數應收帳款超過淨利潤

發改委冀在華美企業保持投資熱情，積極融入新發展

三季度社保基金加倉偏愛高端製造

工信部表示計劃２０２６年虛擬現實產業超３５００億

山東省ＧＤＰ增長貢獻率為９﹒６％，居全國第一

人行１８０億逆回購利率持平，淨回籠２６２０億

李克強稱繼續推動穩經濟措施落地顯效，實現更好結果

中指院表示１０月百城新建住宅樓價連跌４個月

１０月地方債發行規模創四個月高，利率大幅上行

投資者暫避槓桿市場，首三季近半券商利息淨收入下滑

商銀資本充足率穩定，１０月僅一家銀行完成發永續債

財新表示２９省市逾３０００網點停收包裹，商家憂掀退貨潮

社保基金在科創板、創業板合計持倉超１７００億元

郭樹清稱加快出台金融穩定法，平台金融業常態化監管

易綱稱「自救」應成為當前和今後應對金融風險方式

賈躍亭訴樂視借款糾紛案２９日山西法院開庭

俄媒表示華為可能撤離俄羅斯，莫斯科辦公室放租

習近平會見巴基斯坦總理，兩國簽署人幣清算安排備忘

建行深圳市分行原黨委副書記、副行長張學慶被雙開

湖北供銷社原主任趙東風被查

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒５％，台積電回應沒有砍單情況發生

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《國際要聞》

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首爾人踩人事前警接１１次報警，電話傳慘叫仍拒出勸

北韓日內發射１８枚導彈，首度飛越北方界線

美國中期選舉共和黨勢贏，料改寫政府財政和監管格局

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《外圍經濟》

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委內瑞拉通脹率飆升超過３００％

投資者開始忽略芯片製造商的業績，繼續買入股票

新西蘭儲備銀行表示利率上升會抑制消費，經濟將放緩

花旗表示現金將續為各資產類別王者

英倫銀行實施首筆量化緊縮債券拍賣

道明證券表示美元對減息敏感度增強，美元上行趨勢放緩

馬斯克表示將收取推特的驗證用戶８美元月費

黑田東彥稱Ｇ７和Ｇ２０同意對單邊外匯波動作出回應

美國的銀行存款下降，貨幣和監管政策仍按設計運行

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《大國博弈》

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據報日本考慮跟從美國限制對華出口芯片

美國ＦＣＣ促華府禁制ＴｉｋＴｏｋ

美媒指中國在紐約設立的海外警務站已被取消

美國促盟國出台對華出口管制，中方冀各國獨立判斷

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《其他消息》

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立法會大會如期今早１１時舉行

蔡若蓮稱教師專業操守指引不設適應期

余偉文稱聯匯制度有龐大儲備作後盾、不擔心加息影響

４７人再作案件管理聆訊，毛孟靜等３人冀審訊前判刑

盧寵茂稱爭取明年提交立法建議引入合資格非本地培訓牙醫

孫玉菡稱詐騙綜援情況不普遍，上年度不足０﹒２％

簡約公屋月租約５７０元至２６５０元，為同區傳統公屋９折

本港第三季食肆總收益２４１億元，按年下跌１﹒８％

本港１０月住宅買賣合約總值２７２億元，按年跌４５％

滬深港通提早暫停交易，陸股通全日流出近７６億人幣

物監局周年報告提交立法會省覽

天文台表示八號烈風或暴風信號至少維持至今晚１０時

所有學校今日停課，校區巴士路線服務有改動

新渡輪橫水渡航線早上１０時１０分起逐步停航；新渡輪本地航線下午２時後逐步停航

氣象學會表示尼格既靠近又減弱，應認真考慮改發８號訊號必要性

即將改發八號風球，港鐵表示鐵路及港鐵巴士正逐步加密班次；港鐵線調整至１０－２０分鐘一

班車，港鐵巴士下午４時４０分暫停

城巴新巴大部分日間線下午３時４０分起停駛

金銀業貿易場公開喊價市場下午停市

馬會表示因颱風關係取消今晚跑馬地夜賽

華僑銀行加入淨零銀行業聯盟

微信支付「彈弓手」，稱個人收款碼不再支持信用卡支付，後又撤回

明年到期ｉＢｏｎｄ派第４次息，年息２﹒０８厘

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《金融峰會》

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余偉文稱峰會讓大家知道香港回來了；香港開始復常，將為環球金融機構提供機遇；明年金管局

成立３０周年，是好理由再辦峰會

方星海籲投資者親自了解中國，不要對賭內地和香港

易綱稱人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸

李家超稱香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈

中行劉金稱有信心內地樓市回暖並變得更好

匯控表示Ｐａｙｍｅ港市佔率近五成，未來續數字化發展；祈耀年稱正加大亞洲投資，香港仍是

重要金融中心

大摩料未來環球利率保持４－５厘，失業率或攀升

渣打料Ｍｏｘ Ｂａｎｋ最快明年或後年初達收支平衡

摩通表示證券數碼化時代來臨，貝萊德研虛擬資產機遇

瑞銀表示市場估值已變得吸引，另類投資需求持續

高盛ＣＥＯ表示市場不確定，料貨幣極度寬鬆日子不再

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《新冠肺炎》

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本港新增４７０９宗確診，再多８名患者離世

衞生署上周接獲１１宗疫苗異常事件報告，無人針後亡

全國昨增確診２７５５宗，廣州荔灣部分區域臨時管控

北京增２８例確診和４例無症狀，進返京人員３天２檢

鄭州航空港區今午起７天全域靜態管理，富士康受影響

內地多市提核酸檢測收費，「願檢盡檢」惟仍限制出行

澳門周五展開第二輪全民核檢

旅議會冀月內敲定團進團出細節，港府正了解景點清單

河南省長視察鄭州富士康，強調做好員工關愛減少流動

蘭州三歲童疑因封控失救，警方通報不提家屬求醫時間

兒童版復必泰今日起供５－１１歲兒童接種

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