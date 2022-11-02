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即市新聞

02/11/2022 18:53

《日入而息》金融峰會展示港重返國際舞台，８號風球港股提早收市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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港交所（００３８８）港股於８號信號發出後１５分鐘停市；證券及衍生產品市場將於下午１時
５５分起暫停交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天文台：八號烈風或暴風信號至少維持至今晚１０時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
余偉文稱峰會讓大家知道香港回來了；香港開始復常，將為環球金融機構提供機遇；明年金管局
成立３０周年，是好理由再辦峰會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
方星海籲投資者親自了解中國，不要對賭內地和香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
易綱稱人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中行劉金稱有信心內地樓市回暖並變得更好　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控表示Ｐａｙｍｅ港市佔率近五成，未來續數字化發展；祈耀年稱正加大亞洲投資，香港仍是
重要金融中心；渣打料Ｍｏｘ　Ｂａｎｋ最快明年或後年初達收支平衡　　　　　　　　　　　
大摩料未來環球利率保持４－５厘，失業率或攀升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高盛ＣＥＯ表示市場不確定，料貨幣極度寬鬆日子不再　　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩通表示證券數碼化時代來臨，貝萊德研虛擬資產機遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀表示市場估值已變得吸引，另類投資需求持續　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增４７０９宗確診，再多８名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱爭取明年提交立法建議引入合資格非本地培訓牙醫　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收３７１點報１５８２７，科指高收８１點報３１５６
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　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指升１﹒２％兩連漲，成交破萬億惟資金流出７５億　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　蔚來（０９８６６）確認合肥整車工廠因疫情停產，將影響交付進
　　度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　嘉里物流（００６３６）夥安老院舍營運商推網購平台　　　　　
　　港交所（００３８８）港股於８號信號發出後１５分鐘停市；證券
　　及衍生產品市場將於下午１時５５分起暫停交易　　　　　　　　
　　京東（０９６１８）累售商品超５﹒５億件，７萬中小商家成交倍
　　增；劉強東將所持京東產發４５％股權轉讓予京東集團副總裁繆欽
　　阿里（０９９８８）雙１１首波售賣期，華為手機成交額升逾１６
　　０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國生物製藥（０１１７７）第三季收入按年升２１﹒３％至７４
　　﹒７億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　保誠（０２３６８）ＣＥＯ有意收購與中信合資公司的剩餘股份　
　　中石化（００３８６）美國存托股計劃終止將於１２月５日生效　
　　平安證券集團（００２３１）將於下周一起除牌　　　　　　　　
　　融信資源（００５７８）將於下周一起除牌　　　　　　　　　　
　　香港華人（００６５５）新加坡聯營公司或需就判決支付損失賠償
　　國泰航空（００２９３）宋志勇辭任董事局副主席，馬崇賢接任　
　　維他奶（００３４５）行使購股權收購澳洲奶業公司餘下股權　　
　　關恒獲委任為年年卡（０３７７３）行政總裁　　　　　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）助海南省政府在港發行５０億元離岸人民
　　幣地方政府債券；ＢｏＣ　Ｐａｙ推「驚喜星期五」積分抵銷簽帳
　　及迎新獎賞優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　地方政府收回富智康（０２０３８）附屬物業所有權，涉資６﹒５
　　６億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　科軒動力控股（００４７６）與重慶綦江規劃和自然資源局和解，
　　歸還土地使用權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　萬科（０２２０２）首１０個月銷售額跌３３﹒５％　　　　　　
　　城建設計（０１５９９）建議發行Ａ股　　　　　　　　　　　　
　　新天綠能（００９５６）發行２０億元人民幣超短期融資券，獲交
　　易商協會接受註冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　旭輝（００８８４）稱將兌付境內債，內部人士曝上月不獲任何融
　　資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國心連心化肥（０１８６６）甘肅心連心化肥項目成功投產　　
　　微盟（０２０１３）上季ＳａａＳ訂單按年增三成，廣告毛收入跌
　　５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　核酸檢測企業三季報：多數應收帳款超過淨利潤　　　　　　　　
　　發改委冀在華美企業保持投資熱情，積極融入新發展　　　　　　
　　三季度社保基金加倉偏愛高端製造　　　　　　　　　　　　　　
　　工信部表示計劃２０２６年虛擬現實產業超３５００億　　　　　
　　山東省ＧＤＰ增長貢獻率為９﹒６％，居全國第一　　　　　　　
　　人行１８０億逆回購利率持平，淨回籠２６２０億　　　　　　　
　　李克強稱繼續推動穩經濟措施落地顯效，實現更好結果　　　　　
　　中指院表示１０月百城新建住宅樓價連跌４個月　　　　　　　　
　　１０月地方債發行規模創四個月高，利率大幅上行　　　　　　　
　　投資者暫避槓桿市場，首三季近半券商利息淨收入下滑　　　　　
　　商銀資本充足率穩定，１０月僅一家銀行完成發永續債　　　　　
　　財新表示２９省市逾３０００網點停收包裹，商家憂掀退貨潮　　
　　社保基金在科創板、創業板合計持倉超１７００億元　　　　　　
　　郭樹清稱加快出台金融穩定法，平台金融業常態化監管　　　　　
　　易綱稱「自救」應成為當前和今後應對金融風險方式　　　　　　
　　賈躍亭訴樂視借款糾紛案２９日山西法院開庭　　　　　　　　　
　　俄媒表示華為可能撤離俄羅斯，莫斯科辦公室放租　　　　　　　
　　習近平會見巴基斯坦總理，兩國簽署人幣清算安排備忘　　　　　
　　建行深圳市分行原黨委副書記、副行長張學慶被雙開　　　　　　
　　湖北供銷社原主任趙東風被查　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒５％，台積電回應沒有砍單情況發生
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　首爾人踩人事前警接１１次報警，電話傳慘叫仍拒出勸
　　北韓日內發射１８枚導彈，首度飛越北方界線　　　　
　　美國中期選舉共和黨勢贏，料改寫政府財政和監管格局
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　委內瑞拉通脹率飆升超過３００％　　　　　　　　　　
　　投資者開始忽略芯片製造商的業績，繼續買入股票　　　
　　新西蘭儲備銀行表示利率上升會抑制消費，經濟將放緩　
　　花旗表示現金將續為各資產類別王者　　　　　　　　　
　　英倫銀行實施首筆量化緊縮債券拍賣　　　　　　　　　
　　道明證券表示美元對減息敏感度增強，美元上行趨勢放緩
　　馬斯克表示將收取推特的驗證用戶８美元月費　　　　　
　　黑田東彥稱Ｇ７和Ｇ２０同意對單邊外匯波動作出回應　
　　美國的銀行存款下降，貨幣和監管政策仍按設計運行　　
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　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　據報日本考慮跟從美國限制對華出口芯片　　　　　
　　美國ＦＣＣ促華府禁制ＴｉｋＴｏｋ　　　　　　　
　　美媒指中國在紐約設立的海外警務站已被取消　　　
　　美國促盟國出台對華出口管制，中方冀各國獨立判斷
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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立法會大會如期今早１１時舉行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔡若蓮稱教師專業操守指引不設適應期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
余偉文稱聯匯制度有龐大儲備作後盾、不擔心加息影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４７人再作案件管理聆訊，毛孟靜等３人冀審訊前判刑　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱爭取明年提交立法建議引入合資格非本地培訓牙醫　　　　　　　　　　　　　　　　
孫玉菡稱詐騙綜援情況不普遍，上年度不足０﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
簡約公屋月租約５７０元至２６５０元，為同區傳統公屋９折　　　　　　　　　　　　　　　
本港第三季食肆總收益２４１億元，按年下跌１﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１０月住宅買賣合約總值２７２億元，按年跌４５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
滬深港通提早暫停交易，陸股通全日流出近７６億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
物監局周年報告提交立法會省覽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天文台表示八號烈風或暴風信號至少維持至今晚１０時　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所有學校今日停課，校區巴士路線服務有改動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新渡輪橫水渡航線早上１０時１０分起逐步停航；新渡輪本地航線下午２時後逐步停航　　　　
氣象學會表示尼格既靠近又減弱，應認真考慮改發８號訊號必要性　　　　　　　　　　　　　
即將改發八號風球，港鐵表示鐵路及港鐵巴士正逐步加密班次；港鐵線調整至１０－２０分鐘一
班車，港鐵巴士下午４時４０分暫停　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
城巴新巴大部分日間線下午３時４０分起停駛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金銀業貿易場公開喊價市場下午停市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬會表示因颱風關係取消今晚跑馬地夜賽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華僑銀行加入淨零銀行業聯盟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微信支付「彈弓手」，稱個人收款碼不再支持信用卡支付，後又撤回　　　　　　　　　　　　
明年到期ｉＢｏｎｄ派第４次息，年息２﹒０８厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《金融峰會》　
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余偉文稱峰會讓大家知道香港回來了；香港開始復常，將為環球金融機構提供機遇；明年金管局
成立３０周年，是好理由再辦峰會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
方星海籲投資者親自了解中國，不要對賭內地和香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
易綱稱人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中行劉金稱有信心內地樓市回暖並變得更好　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控表示Ｐａｙｍｅ港市佔率近五成，未來續數字化發展；祈耀年稱正加大亞洲投資，香港仍是
重要金融中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大摩料未來環球利率保持４－５厘，失業率或攀升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打料Ｍｏｘ　Ｂａｎｋ最快明年或後年初達收支平衡　　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩通表示證券數碼化時代來臨，貝萊德研虛擬資產機遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀表示市場估值已變得吸引，另類投資需求持續　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高盛ＣＥＯ表示市場不確定，料貨幣極度寬鬆日子不再　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增４７０９宗確診，再多８名患者離世　　　　
　　衞生署上周接獲１１宗疫苗異常事件報告，無人針後亡
　　全國昨增確診２７５５宗，廣州荔灣部分區域臨時管控
　　北京增２８例確診和４例無症狀，進返京人員３天２檢
　　鄭州航空港區今午起７天全域靜態管理，富士康受影響
　　內地多市提核酸檢測收費，「願檢盡檢」惟仍限制出行
　　澳門周五展開第二輪全民核檢　　　　　　　　　　　
　　旅議會冀月內敲定團進團出細節，港府正了解景點清單
　　河南省長視察鄭州富士康，強調做好員工關愛減少流動
　　蘭州三歲童疑因封控失救，警方通報不提家屬求醫時間
　　兒童版復必泰今日起供５－１１歲兒童接種　　　　　
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