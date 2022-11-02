《日入而息》金融峰會展示港重返國際舞台，８號風球港股提早收市

《今天重點》
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港交所（００３８８）港股於８號信號發出後１５分鐘停市；證券及衍生產品市場將於下午１時
５５分起暫停交易
天文台：八號烈風或暴風信號至少維持至今晚１０時
李家超稱香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈
余偉文稱峰會讓大家知道香港回來了；香港開始復常，將為環球金融機構提供機遇；明年金管局
成立３０周年，是好理由再辦峰會
方星海籲投資者親自了解中國，不要對賭內地和香港
易綱稱人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸
中行劉金稱有信心內地樓市回暖並變得更好
匯控表示Ｐａｙｍｅ港市佔率近五成，未來續數字化發展；祈耀年稱正加大亞洲投資，香港仍是
重要金融中心；渣打料Ｍｏｘ Ｂａｎｋ最快明年或後年初達收支平衡
大摩料未來環球利率保持４－５厘，失業率或攀升
高盛ＣＥＯ表示市場不確定，料貨幣極度寬鬆日子不再
摩通表示證券數碼化時代來臨，貝萊德研虛擬資產機遇
瑞銀表示市場估值已變得吸引，另類投資需求持續
本港新增４７０９宗確診，再多８名患者離世
盧寵茂稱爭取明年提交立法建議引入合資格非本地培訓牙醫
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《即日市況》
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恒指全日高收３７１點報１５８２７，科指高收８１點報３１５６
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《深滬股市》
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滬指升１﹒２％兩連漲，成交破萬億惟資金流出７５億
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《公司資訊》
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蔚來（０９８６６）確認合肥整車工廠因疫情停產，將影響交付進
度
嘉里物流（００６３６）夥安老院舍營運商推網購平台
港交所（００３８８）港股於８號信號發出後１５分鐘停市；證券
及衍生產品市場將於下午１時５５分起暫停交易
京東（０９６１８）累售商品超５﹒５億件，７萬中小商家成交倍
增；劉強東將所持京東產發４５％股權轉讓予京東集團副總裁繆欽
阿里（０９９８８）雙１１首波售賣期，華為手機成交額升逾１６
０％
中國生物製藥（０１１７７）第三季收入按年升２１﹒３％至７４
﹒７億元人民幣
保誠（０２３６８）ＣＥＯ有意收購與中信合資公司的剩餘股份
中石化（００３８６）美國存托股計劃終止將於１２月５日生效
平安證券集團（００２３１）將於下周一起除牌
融信資源（００５７８）將於下周一起除牌
香港華人（００６５５）新加坡聯營公司或需就判決支付損失賠償
國泰航空（００２９３）宋志勇辭任董事局副主席，馬崇賢接任
維他奶（００３４５）行使購股權收購澳洲奶業公司餘下股權
關恒獲委任為年年卡（０３７７３）行政總裁
中銀香港（０２３８８）助海南省政府在港發行５０億元離岸人民
幣地方政府債券；ＢｏＣ Ｐａｙ推「驚喜星期五」積分抵銷簽帳
及迎新獎賞優惠
地方政府收回富智康（０２０３８）附屬物業所有權，涉資６﹒５
６億元人民幣
科軒動力控股（００４７６）與重慶綦江規劃和自然資源局和解，
歸還土地使用權
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《國企紅籌》
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萬科（０２２０２）首１０個月銷售額跌３３﹒５％
城建設計（０１５９９）建議發行Ａ股
新天綠能（００９５６）發行２０億元人民幣超短期融資券，獲交
易商協會接受註冊
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《神州民企》
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旭輝（００８８４）稱將兌付境內債，內部人士曝上月不獲任何融
資
中國心連心化肥（０１８６６）甘肅心連心化肥項目成功投產
微盟（０２０１３）上季ＳａａＳ訂單按年增三成，廣告毛收入跌
５％
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《中國要聞》
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核酸檢測企業三季報：多數應收帳款超過淨利潤
發改委冀在華美企業保持投資熱情，積極融入新發展
三季度社保基金加倉偏愛高端製造
工信部表示計劃２０２６年虛擬現實產業超３５００億
山東省ＧＤＰ增長貢獻率為９﹒６％，居全國第一
人行１８０億逆回購利率持平，淨回籠２６２０億
李克強稱繼續推動穩經濟措施落地顯效，實現更好結果
中指院表示１０月百城新建住宅樓價連跌４個月
１０月地方債發行規模創四個月高，利率大幅上行
投資者暫避槓桿市場，首三季近半券商利息淨收入下滑
商銀資本充足率穩定，１０月僅一家銀行完成發永續債
財新表示２９省市逾３０００網點停收包裹，商家憂掀退貨潮
社保基金在科創板、創業板合計持倉超１７００億元
郭樹清稱加快出台金融穩定法，平台金融業常態化監管
易綱稱「自救」應成為當前和今後應對金融風險方式
賈躍亭訴樂視借款糾紛案２９日山西法院開庭
俄媒表示華為可能撤離俄羅斯，莫斯科辦公室放租
習近平會見巴基斯坦總理，兩國簽署人幣清算安排備忘
建行深圳市分行原黨委副書記、副行長張學慶被雙開
湖北供銷社原主任趙東風被查
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒５％，台積電回應沒有砍單情況發生
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《國際要聞》
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首爾人踩人事前警接１１次報警，電話傳慘叫仍拒出勸
北韓日內發射１８枚導彈，首度飛越北方界線
美國中期選舉共和黨勢贏，料改寫政府財政和監管格局
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《外圍經濟》
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委內瑞拉通脹率飆升超過３００％
投資者開始忽略芯片製造商的業績，繼續買入股票
新西蘭儲備銀行表示利率上升會抑制消費，經濟將放緩
花旗表示現金將續為各資產類別王者
英倫銀行實施首筆量化緊縮債券拍賣
道明證券表示美元對減息敏感度增強，美元上行趨勢放緩
馬斯克表示將收取推特的驗證用戶８美元月費
黑田東彥稱Ｇ７和Ｇ２０同意對單邊外匯波動作出回應
美國的銀行存款下降，貨幣和監管政策仍按設計運行
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《大國博弈》
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據報日本考慮跟從美國限制對華出口芯片
美國ＦＣＣ促華府禁制ＴｉｋＴｏｋ
美媒指中國在紐約設立的海外警務站已被取消
美國促盟國出台對華出口管制，中方冀各國獨立判斷
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《其他消息》
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立法會大會如期今早１１時舉行
蔡若蓮稱教師專業操守指引不設適應期
余偉文稱聯匯制度有龐大儲備作後盾、不擔心加息影響
４７人再作案件管理聆訊，毛孟靜等３人冀審訊前判刑
盧寵茂稱爭取明年提交立法建議引入合資格非本地培訓牙醫
孫玉菡稱詐騙綜援情況不普遍，上年度不足０﹒２％
簡約公屋月租約５７０元至２６５０元，為同區傳統公屋９折
本港第三季食肆總收益２４１億元，按年下跌１﹒８％
本港１０月住宅買賣合約總值２７２億元，按年跌４５％
滬深港通提早暫停交易，陸股通全日流出近７６億人幣
物監局周年報告提交立法會省覽
天文台表示八號烈風或暴風信號至少維持至今晚１０時
所有學校今日停課，校區巴士路線服務有改動
新渡輪橫水渡航線早上１０時１０分起逐步停航；新渡輪本地航線下午２時後逐步停航
氣象學會表示尼格既靠近又減弱，應認真考慮改發８號訊號必要性
即將改發八號風球，港鐵表示鐵路及港鐵巴士正逐步加密班次；港鐵線調整至１０－２０分鐘一
班車，港鐵巴士下午４時４０分暫停
城巴新巴大部分日間線下午３時４０分起停駛
金銀業貿易場公開喊價市場下午停市
馬會表示因颱風關係取消今晚跑馬地夜賽
華僑銀行加入淨零銀行業聯盟
微信支付「彈弓手」，稱個人收款碼不再支持信用卡支付，後又撤回
明年到期ｉＢｏｎｄ派第４次息，年息２﹒０８厘
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《金融峰會》
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余偉文稱峰會讓大家知道香港回來了；香港開始復常，將為環球金融機構提供機遇；明年金管局
成立３０周年，是好理由再辦峰會
方星海籲投資者親自了解中國，不要對賭內地和香港
易綱稱人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸
李家超稱香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈
中行劉金稱有信心內地樓市回暖並變得更好
匯控表示Ｐａｙｍｅ港市佔率近五成，未來續數字化發展；祈耀年稱正加大亞洲投資，香港仍是
重要金融中心
大摩料未來環球利率保持４－５厘，失業率或攀升
渣打料Ｍｏｘ Ｂａｎｋ最快明年或後年初達收支平衡
摩通表示證券數碼化時代來臨，貝萊德研虛擬資產機遇
瑞銀表示市場估值已變得吸引，另類投資需求持續
高盛ＣＥＯ表示市場不確定，料貨幣極度寬鬆日子不再
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《新冠肺炎》
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本港新增４７０９宗確診，再多８名患者離世
衞生署上周接獲１１宗疫苗異常事件報告，無人針後亡
全國昨增確診２７５５宗，廣州荔灣部分區域臨時管控
北京增２８例確診和４例無症狀，進返京人員３天２檢
鄭州航空港區今午起７天全域靜態管理，富士康受影響
內地多市提核酸檢測收費，「願檢盡檢」惟仍限制出行
澳門周五展開第二輪全民核檢
旅議會冀月內敲定團進團出細節，港府正了解景點清單
河南省長視察鄭州富士康，強調做好員工關愛減少流動
蘭州三歲童疑因封控失救，警方通報不提家屬求醫時間
兒童版復必泰今日起供５－１１歲兒童接種
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