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即市新聞

03/11/2022 07:50

《油金掠影》庫存減兼中東局勢緊張，國際期油收升，金價向上

　　《經濟通通訊社３日專訊》原油期貨價格高收，主因美國官方數據顯示，上周原油和汽油庫
存下降，加上近日報導指伊朗可能準備攻擊沙地阿拉伯。
　　倫敦布蘭特期油收報每桶９６﹒１６美元，上升１﹒５１美元或１﹒６％；紐約期油收報每
桶９０美元，上升１﹒６３美元或１﹒８％；天然氣價格上漲９﹒７％，收報每百萬Ｂｔｕ　
６﹒２６８美元。
　　在期貨交易收盤前約半小時，美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒７５厘，油價守住大部分漲
幅，隨後，聯儲局主席鮑威爾於新聞發布會上坦言，「某個時點放慢加息步伐將是合宜之舉。」
有分析師表示：「這透露出一絲希望，即不斷加息的步伐很快就會放緩了，而這一絲希望有利於
經濟、ＧＤＰ，也會因此有利於石油需求，對油價有利。」
　　外圍金價上升，投資者正在消化美國聯儲局１１月的貨幣政策決議，聯儲局本月第四度加息
０﹒７５厘，但在聲明中提及未來改變加息步調的三個要素。
　　黃金期貨漲８﹒２０美元或０﹒５％，收報每盎司１６５７﹒９０美元；白銀期貨上漲
１０﹒８美仙或０﹒６％，收報每盎司１９﹒７７５美元；白金期貨上漲１３﹒１０美元或
１﹒４％，收報每盎司９６３﹒６０美元；鈀金期貨下跌５美元或０﹒３％，收報每盎司
１８７２美元。（ｋｙ）

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