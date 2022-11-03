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即市新聞

03/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》測中轉角市，絕非僥倖

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於偏淡和向淡。於過去的周末，筆者經過仔細深入研究後，向Ｐａｔｒｅｏｎ訂
戶預告了自己開始看好短中期。從本周一（３１日）開始，本欄讀者請可完全感受得到筆者對後
戶預告了自己開始看好短中期。從本周一（３１日）開始，本欄讀者請可完全感受得到筆者對後
市的信心，包括預測轉角市的出現時間和偷步入市增持現貨的圖利策略。這項非常及時的指示與
後市的發展完全配合，希望大家可以受惠。如果各位認為筆者只是僥倖測中市勢逆轉，想必是閣
下並沒有完全了解筆者提供的理據。
上晚（１日）美股回落調整所影響，其後大市可謂完全屬於好友大戶的天下。看來，他們當時已
對美股可能對美國議息結果的公布作出向淡反應有了準備。同時，由此可見，港股短期已經正式
展開新升浪的機會很大，中期反彈亦有可能已經開始。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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