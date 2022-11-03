《行內行外－梁崇讓》誰才是閱卷人？

《行內行外》息口上升，美元強勁，世界性通脹的加劇和俄烏戰爭，掀起全球政經局勢的千

重浪，更有國家出現當權者和執政黨的民望下滑，一些國家出現管治不穩的情況。美國現屆總統

拜登上任後一直仍受到上屆總統特朗普的挑釁，民望也持續下跌。英國在兩個月內兩度更換首相

，四個月內四次更換財政大臣實屬罕見，這令人也聯想起前時日本頻頻換首相和重要官員的日子

，使日本經濟迷失了３０年，哪個是因？哪個是果？已很難分清了！但不會因為政黨內鬥而導致

下台，這才體現出是民主國家吧！

相對而言，中國領導層的替換較為穩定，在任期間也很少更替，上月中國已順利選出新一屆

的領導班子，雖然更換了部分領導層，但在正常情況下，基本國策延續性是不會改變的。國家主

席習近平多次提出要穩定江山，並強調闡明「江山就是人民，人民就是江山」是根之本，以及「

時代是出卷人，執政者是答卷人，人民是閱卷人」的道理。對港人來說，最重要的是在中共２０

大的港澳範疇內再次重申「一國兩制」的方針不會改變，成為了黨章和國家政策。

回說本港經濟，美國要求在中國在職晶片領域的美國公民回國，這引發投資者擔心中美角力

持續升溫，此做法令內地晶片科技的工廠隨時有停工的可能，也引致外資加速撤離中國行動。加

上通脹和息口的壓力，引致香港恒生指數跌穿１５０００點水平，創出近１３年半的新低，摩根

士丹利更再奏起「摩笛」，唱淡港股有機會低見１２２００點水平，可說是驚你唔死「踩多一腳

」。近日連一直被認為只升不跌的香港樓市也出現回調，至於今次調整幅度有多少？會否再次回

升？或是要一段較長的時間才能回到正常發展的軌道，那真要看全球的政經局勢和息口變化以及

香港特區政府的政策了。



＊一寬再寬＊



「行內行外」９月８日發表「政局、通脹和息率主導未來經濟和樓市的發展」的文章，內容

已說明筆者並非樓市專家，不懂解說樓市的去向，但近日無論內地和香港的樓市走勢備受社會和

投資者的關注，由於部分房地產企業也是中港兩地的上市公司，其股價和上市地位也成為市場的

焦點，內地政府近年一直堅持住房不炒政策，而內地房地產企業近期受債務違約和樓房交付問題

所困擾，雖然近日內地政府對個別房地產企業伸出援手和對債務進行擔保，但仍難減少投資者對

房地產企業的擔憂。至於香港的樓市，除了受經濟和息口影響外，也因在施政報告中並沒有提及

減辣或其他利好樓市的消息，令本已是交投淡靜開始回調的樓價跌幅擴大更為明顯，頻有蝕讓「

跳樓貨」個案出現。由於香港是外向形經濟，目前無論經濟、樓房和股市可算是受多方面的衝擊

，而本身亦無法只靠內循環或內部消費來推動經濟，記得２００３年沙士疫情後，香港靠內地自

由行重振經濟，但如今遲遲未能與內地通關，又可靠甚麼呢？那只能另找辦法，要靠外來資金來

投資和外地旅客來消費了。

因此特區政府在確診人數還未有回落，便急於舉辦多項國際盛事，其中包括已在１０月順利

完成的香港桌球大師賽，期間有８０００人觀戰，刷新了觀眾入場紀錄。上月底也舉辦了香港美

食嘉年華，１１月將舉行國際金融領袖投資峰會、香港金融科技周、香港國際七人欖球賽，近有

７００間餐廳及酒吧參與的香港美酒佳餚巡禮等等盛事。有消息指１２月將舉辦香港單車節和明

年復辦渣打馬拉松以及樂施毅行者，為了舉辦以上盛事，特區政府的抗疫防疫政策放寬再放寬，

退讓再退讓了，現只希望確診人數沒有急速上升，否則如人數颷升，明年香港能否如期舉行各項

定下的盛事又成疑問？或者那時官員又會有另一番解說？若然這樣！又會否被批評為搬龍門？至

於內地通關的問題仍是遲遲未能解決。



＊縱容特權＊



雖然有關人士已多次說明放寬外地人入境政策與爭取與內地通關不存在矛盾，但至今有關通

關的消息總是傳聞，未有正式公布，至於提出逆隔離措施和增加進入內地的名額只是權宜之策，

雖並非全面通關，但總可減少市民失望，只是有社會人士說香港的抗疫防疫政策是「寬外人嚴港

人」，也無助正式與內地通關，是否這樣？還待香港人自己評論吧！

回說金融服務業，本土業界一直認為有關當局的政策偏頗，只重外資而輕視本土人士，還有

重大而輕小，縱容特權機構和權貴人士存在，形成本土企業和人才更難發展，又與培育人才的初

心產生矛盾，以上種種現象，請看看今次國際金融領袖投資峰會的會面安排便可不言而喻。其他

矛盾和政策在本工會「行內行外」文章也發表了多次，至於與內地通關和與對外通關的經濟效益

也是無法衡量和對比，看來多提建議也沒用，既然特區政府已作出選擇和決定，香港市民只能面

對現實，親歷感受所得的結果，只好對在這幾年難於跟內地摯友親朋相聚的港人說聲無奈和感到

遺憾吧！



＊媚外嫌內＊



後記：三年的疫情令多個行業陷入困境，連樓市也有機會出現拐點，消息指中原的經紀人信

心指數已跌至３３點以下，低於５０的牛熊分界線，反映對未來樓房市場的前景普遍感到悲觀，

樓市成交總量和總額的勢頭減退，樓市經紀人的佣金也自然隨之而大幅減少，如樓股齊跌，試問

資金市場和市面消費會沒有影響嗎？俗語說：「無氈無扇，神仙難變」，資金市場缺乏資金，消

費市場缺乏消費力，勞工市場缺乏收入條件，那結果便是令無論是多年老店或是後起企業，都未

必能抵禦經濟的衝擊而走向結業之路。據資料報導，６０年代創立的許留山、大安茶冰廳和彩虹

餐廳、有６９年歷史的海安咖啡店、經營超過６０年的九龍城德昌士多、沙龍洋服、立足香港

８０餘年的恒昌象牙、百年老店舊式茶樓蓮香樓，以及優之良品、Ｃｒｏｓｔｉｎｉ、敘福樓等

等連鎖店都先後結業。繼星晨旅遊年初宣布結業，日前曾在港屹立５６年的旅遊業翹楚康泰旅行

社也宣布自動清盤，發言人稱「看不到盡頭的黑暗隧道，前線領隊、內部員工在零收入的情況下

，部分已轉行或轉為兼職，短時間內難以復工」，這一番話確令筆者感到百般滋味在心頭，也道

出了靠佣金收入生存的證券及期貨從業員的心聲和現況。

自２００３年撤銷最低佣金制，業界佣金在惡性競爭下早已跌至０，也即是與旅遊業前線領

隊同樣遭遇，零收入啊！這三年間已有超過８０間證券或期貨公司結業，其中也包括老牌或在業

界叱吒一時的券商，甚至也有中資背景的券商。更令業界感慨的，曾被稱為細價股投行的中南證

券退出市場，上周金利豐金融以溢價提出私有化，兩間曾雄霸本土細價股市場的投行先後離開行

業或意興闌珊。加上近年港交所（００３８８）創業板形同虛設，沒有企業成功上市，這是否意

味在監管當局的嚴厲打壓下，二、三線細價股已無法在香港市場立足呢？這麼多券商離開行業，

究其原因，主要是收入與支出絕不相稱，這是商業機構和打工仔的大忌啊！再加上監管越來越嚴

苛，合規成本越來越高，制度不公，重大輕小、媚外嫌內等等政策和取態，那本土業界只能與旅

遊業齊齊慨嘆「看不到盡頭的黑暗隧道，只能轉行或轉為兼職」了，靠佣金收入的業界從業員零

收入，有人說因是科技的發展和行業結構性的改變，政府真是責無旁貸嗎？怎麼說？業界從業員

是行業的閱卷人，會給有關當局多少分數？看０的收入和本土券商結業的結果就不需多說了吧！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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