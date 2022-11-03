《專家之言－黃德几》石藥具研發能力，有助豐富產品組合

《專家之言》中央的藥品集中帶量採購，令藥品大幅降價，或影響醫藥企業的盈利能力。不

過，隨著行業汰弱留強，促使行業龍頭、具研發能力的企業集中度進一步提高。石藥集團

（０１０９３）的收入主要來自成藥業務，今年上半年集團的研發費用按年增加１６﹒８％至

１８﹒８４億元（人民幣．下同），約佔成藥業務收入的１５﹒３％。目前約有３００個在研項

目，其中小分子創新藥４０餘項、大分子創新藥４０餘項、新型製劑３０餘項。



＊上半年收入增１３％，抗體藥物偶聯物獲批臨床試驗＊



今年上半年，集團的收入１５６﹒１億元，按年增加１２﹒９％，純利下跌３﹒２％至

２９﹒６６億元；而基本溢利則按年增加１４﹒９％，至３０﹒６９億元。期內，成藥的收入按

年增加９﹒４％至１２２﹒９３億元，佔總營業額的７８﹒８％，分部溢利上升１６﹒１％至

３０﹒０８億元。治療抗腫瘤的銷售收入上升２﹒３％至４０﹒５５億元。不過，抗腫瘤藥品津

優力在今年３月完成廣東牽頭的１１省聯盟集採，產品降價後提高了藥品的可及性，而克艾力在

今年６月完成河南牽頭的１３省聯盟集採續約，降價幅度頗大，預期銷售收入將遇到一定的下調

壓力。

集團上月公布，開發的抗體藥物偶聯物（Ａｎｔｉｂｏｄｙ－Ｄｒｕｇ

Ｃｏｎｊｕｇａｔｅ）「ＳＹＳ６００２」已獲得中國國家藥監局批准，可開展於中國的臨床試

驗。該產品在國內外已提交多項專利申請；ＳＹＳ６００２是一款單克隆抗體藥物偶聯物，可與

腫瘤表面的特異性受體結合，通過內吞作用進入細胞，釋放毒素，達到殺傷腫瘤細胞的作用。另

外，集團附屬公司石藥集團歐意藥業開發的「來那度胺膠囊（２５ｍｇ）」，在９月獲得國家藥

監局頒發藥品註冊批件，並視同通過仿製藥質量和療效一致性評價；該產品的獲批，將進一步豐

富集團的抗腫瘤產品線。



＊財務狀況保持穩健，宜８﹒４元以下吸納＊



今年上半年，集團的資本開支６﹒２億元，主要用於興建生產設施和提高生產效率。集團財

務狀況保持穩健，今年６月底，集團的銀行存款、結存及現金為９１﹒６４億元；結構性銀行存

款４３﹒４５億元；銀行借款為３﹒９６億元；期末，資產負債比率為１﹒３％。走勢上，９月

底止跌回升，形成上升軌，昨日（２日）呈「大陽燭」突破向上，先後重上多條主要平均線，

ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，惟明顯高於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜

候低８﹒４元（港元．下同）以下吸納，反彈阻力９﹒６元，不跌穿７﹒７元續持有。《金利豐

證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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