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03/11/2022 09:05

《專家之言－黃德几》石藥具研發能力，有助豐富產品組合

　　《專家之言》中央的藥品集中帶量採購，令藥品大幅降價，或影響醫藥企業的盈利能力。不
過，隨著行業汰弱留強，促使行業龍頭、具研發能力的企業集中度進一步提高。石藥集團
（０１０９３）的收入主要來自成藥業務，今年上半年集團的研發費用按年增加１６﹒８％至
１８﹒８４億元（人民幣．下同），約佔成藥業務收入的１５﹒３％。目前約有３００個在研項
目，其中小分子創新藥４０餘項、大分子創新藥４０餘項、新型製劑３０餘項。
　
＊上半年收入增１３％，抗體藥物偶聯物獲批臨床試驗＊
　
　　今年上半年，集團的收入１５６﹒１億元，按年增加１２﹒９％，純利下跌３﹒２％至
２９﹒６６億元；而基本溢利則按年增加１４﹒９％，至３０﹒６９億元。期內，成藥的收入按
年增加９﹒４％至１２２﹒９３億元，佔總營業額的７８﹒８％，分部溢利上升１６﹒１％至
３０﹒０８億元。治療抗腫瘤的銷售收入上升２﹒３％至４０﹒５５億元。不過，抗腫瘤藥品津
優力在今年３月完成廣東牽頭的１１省聯盟集採，產品降價後提高了藥品的可及性，而克艾力在
今年６月完成河南牽頭的１３省聯盟集採續約，降價幅度頗大，預期銷售收入將遇到一定的下調
壓力。
　　集團上月公布，開發的抗體藥物偶聯物（Ａｎｔｉｂｏｄｙ－Ｄｒｕｇ　
Ｃｏｎｊｕｇａｔｅ）「ＳＹＳ６００２」已獲得中國國家藥監局批准，可開展於中國的臨床試
驗。該產品在國內外已提交多項專利申請；ＳＹＳ６００２是一款單克隆抗體藥物偶聯物，可與
腫瘤表面的特異性受體結合，通過內吞作用進入細胞，釋放毒素，達到殺傷腫瘤細胞的作用。另
外，集團附屬公司石藥集團歐意藥業開發的「來那度胺膠囊（２５ｍｇ）」，在９月獲得國家藥
監局頒發藥品註冊批件，並視同通過仿製藥質量和療效一致性評價；該產品的獲批，將進一步豐
富集團的抗腫瘤產品線。
　
＊財務狀況保持穩健，宜８﹒４元以下吸納＊
　
　　今年上半年，集團的資本開支６﹒２億元，主要用於興建生產設施和提高生產效率。集團財
務狀況保持穩健，今年６月底，集團的銀行存款、結存及現金為９１﹒６４億元；結構性銀行存
款４３﹒４５億元；銀行借款為３﹒９６億元；期末，資產負債比率為１﹒３％。走勢上，９月
底止跌回升，形成上升軌，昨日（２日）呈「大陽燭」突破向上，先後重上多條主要平均線，
ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，惟明顯高於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜
候低８﹒４元（港元．下同）以下吸納，反彈阻力９﹒６元，不跌穿７﹒７元續持有。《金利豐
證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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