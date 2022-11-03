《盤後部署》恒指挑戰廿天線失敗，聯想料６﹒３元有阻力

《經濟通通訊社３日專訊》美國聯儲局一如市場預期加息７５個基點，並重申對抗通脹的決

心，隔晚道指大跌逾５００點，納指亦跌逾２％，港股今日亦都下跌。

恒指低開３４９點報１５４７７，早段走勢反覆向下，跌幅曾擴大至逾５００點，低見

１５３０１，直至半日跌４４６點。午後科技股維持跌勢，恒指走勢都沒有太大轉變，最終挑戰

２０天線失敗。

恒指收報１５３３９，跌４８７點或跌３﹒０８％，主板成交９８６﹒５３億元。國企指數

報５１７０，跌１８４點或跌３﹒４５％。恒生科技指數報３０３５，跌１２１點或跌

３﹒８４％。

內地股市同樣下跌。上證綜合指數報２９９７，跌５點或跌０﹒１９％，成交

３７０６﹒５３億元人民幣；深證成份指數報１０８４０，跌３７點或跌０﹒３４％，成交

２１９０﹒４７億元人民幣。



＊聯想可候至５﹒３元吸納＊



聯想（００９９２）今日公布半年業績，截至今年９月３０日止半年純利１０﹒５７億美元

創新高，按年升８﹒１％；每股基本盈利８﹒９３美仙，較去年同期增加５﹒８１％；派發中期

息８港仙，較去年同期相同。不過值得留意的是，聯想第二季收入１７０﹒９０億美元（約

１３３３億港元），按年跌４％，是自２０２０年３月以來營收首次出現萎縮。

受到疫情影響下，電腦市場的表現未如理想。有數據公司曾經發表報告，指全球第三季全球

個人電腦出貨按年減少１５％，當中聯想的出貨量按年大減１６％，或多或少影響聯想的業績表

現。

聯想今日早段曾經跌逾３％，公布業績後跌幅收窄，收跌０﹒６７％，報５﹒９６元，該股

成交約５６８３萬股，涉資３﹒３６億元，盤中高見６﹒０１元，最低見５﹒７元。在日線圖上

，聯想自１０月１０日低位５﹒２６元回升，升至１１月１日高位６﹒３８元後回落，尚未能成

功挑戰１００天線。目前股價尚在守得住２０天線，短線料維持區間上落，投資者可待股價回至

５﹒３元附近開始吸納，目標留意６﹒３元，跌穿５﹒２元則止蝕。（ｅｒ）

