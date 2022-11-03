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03/11/2022 08:16

【國際要聞】北韓中程導彈今晨飛越領空，日本急發警報籲民眾躲避

　　《經濟通通訊社３日專訊》北韓繼周三（２日）向朝鮮半島周邊海域發射２３枚各式導彈，
並自韓戰以來首度穿越北方界線後，今晨當地時間近８時，又朝半島東部海域，發射１枚疑似中
程彈道導彈，飛越日本領空後落入太平洋。
　　日本政府緊急向宮城縣、山形縣、新潟縣發出防空警報，要求居民躲避，且不要走近任何可
疑物品，一旦發現應及時向警察及消防通報。（ｊｆ）

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