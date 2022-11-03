《台股攻略－黃振宇》台積電領跌，台股跌過百點

《台股攻略》美聯儲主席鮑威爾暗示將持續加息，美股隨即下挫，台股台積電今日（３日）

領跌，加權指數一度重挫近２００點，金融及航運股表現疲弱，指數最終收１２９８６點，跌

１１３點，成交金額為１６３５﹒２５億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出

１２０﹒０６億元，外資已錄得連續三個交易日淨賣出記錄。

電子權值股方面，台積電受壓，收３８４元，跌２﹒７８％；聯電收３９元，跌０﹒９％；

聯發科收６００元，升０﹒２％；聯詠收２４５元，跌０﹒４％；鴻海跌近１％，收１０１元，

險守百元關口。金融股方面，彰銀、台新金、中信金、上海商銀及華南金均跌１％，中再保升

２﹒８％，新產升１﹒１％。航運巨頭馬士基示警，受全球經濟衰退影響，下調今年貨櫃需求預

期並看淡明年前景，消息影響航運股受壓，長榮跌１﹒５％，萬海跌１﹒１％，陽明則升

０﹒７％。散裝航運的四維航、中航、新興、正德及慧洋－ＫＹ均跌０﹒８％至１﹒８％。大價

股表現相對較強，大立光逆市升０﹒８％，伺服器大廠的緯穎第三季純利達４３﹒１６億元，按

年增１１２﹒９３％，一度漲停，收市則升５﹒５％；力旺、世芯－ＫＹ及ＡＥＳ－ＫＹ亦升

２％至４％，旭隼跌１﹒４％，譜瑞－ＫＹ大跌超過５﹒２％。

美聯儲局公布加息後，鮑威爾表示目前沒有跡象顯示通脹正在下降，打消市場對緩慢加息的

預期，加上外資連日拋售，股市走勢陷入震盪格局，建議投資保持審慎，宜採用分注投資策略。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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