《談國論企－黎偉成》工業巨企９月份少賺者眾

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業於２０２２年１－９月份整體利潤總額同比減少

，使三季度由上半年之增轉減，且少賺的企業較多賺者為多，不僅所受國際能源、資源價格的壓

力日甚，境內疫情和經濟社會僅緩步恢復等因亦造成一定困擾。國家積極防疫控疫，努力不懈提

振投資、消費等內需，國民經濟冀復穩中有進發展，工業當受惠也。



＊能源資源價格飆升使傳統工業經營回報受壓＊



來自中國國家統計局發布最新資料，全國規模以上工業企業的利潤總額，於２０２２年１－

９月份累計達６﹒２４４萬億元，同比減少２﹒３％，連同１－８月共賺５﹒５２萬億元減

２﹒１％和１－７月份４﹒８９萬億元減少１﹒１％，顯示工業大企於三季度賺利增幅持續放緩

，更是逐月放緩的幅度有所擴大，顯然不一定受到內部經濟因素影響，因國內生產總值ＧＤＰ於

三季度同比增長３﹒９％，比二季度的０﹒４％為高，而最大問題在於（一）國際能源價格持續

急走高的壓力，如煤於前９個月的每噸進口均價９８９﹒６元同比飆升６６﹒２％、原油進口每

噸進口價４８０８﹒３元增５５﹒１％、天然氣的每噸進口價４００６﹒３元升５５﹒１％和成

品油每噸進口價增近３６％而為５２５０﹒８元，皆使工業企業的生產成本受到相當壓力。

和（二）美歐經濟低迷，使中國製造業所接的出口新訂單，每下愈況，此可從製造業採購經

理指數ＰＭＩ中的出口新訂單分類指數於１０月份環比即使上升０﹒６個百分點，卻仍然是處於

４７﹒６的深度收縮水平，料工業大企未來的經營及回報未許樂觀。

反而中國政府嚴格執行防疫控疫政策和相關措施，進一步達致預期佳效，則本土經濟有穩步

恢復和邁向穩中有進的良性發展態勢，加上政府積極主動地採取一攬子政策，特別是財政、貨幣

政策，當會刺激國民經濟有更良好的恢復。

要看（二）在調查和統計的４１個大型工業行業業績，多賺的行業只有１９個，有２２個行

業少賺，即少賺的行業比多賺者多３個，足見工業大企面對頗為重大的壓力；稍為可以接受者，

是所調查統計的４１個行業暫未見虧損。

規模以上工業企業盈利回報欠佳的其中因由，為（三）能源、資源為主的價格日趨昂貴，對

製造業等工業企業產生惡性影響，並可見之於（１）石油和天然氣開採業多賺１﹒１２倍，吞噬

了相當部分行業的經營收益；（２）煤炭開採和?選業的利潤於同比增長８８﹒８％，足見上層

產業受惠價升，但下層的（３）石油煤炭及其他燃料加工業期內少賺凡６７﹒７％之普，減幅僅

次於（４）黑色金屬冶煉和壓延加工業的９１﹒４％的跌幅，便可見一斑。

其他少賺的行業，特別是專用設備製造業、計算機通信和其他電子設備製造業、專用設備製

造業、通用設備製造業、汽車製造等高增值或高技術行業。

多賺者還有（５）電氣機械和器材製造業利潤同比增長２５﹒３％，（６）有色金屬冶煉和

壓延加工業增１１﹒４％，和（７）化學原料和化學製品製造業多賺１﹒６％。

再從（四）數據宏觀以看，企業營業成本於２０２２年１－９個月累計達８４﹒９９萬億元

，同比增長９。％，較實現營業收入１００﹒５１萬億元的８﹒２％升幅多增０﹒８個百分點，

遂使營業收入利潤率６﹒２３％，比上年減少０﹒６７個百分點。此乃主要受到（ｉ）工業生產

者購進價格持續踞高不下的影響，特別是以煤炭、石油和天然氣等為主的燃料、動類生產品的購

進價格反覆走高，遂推高工業生產者出廠價格ＰＰＩ，對工業企業的經營回報產生負面的影響。



＊企業收入升幅低於成本應收帳及存貨皆增＊



績差，使整體規模以上工業的（五）財政狀況尚可，如：（Ｉ）產成品存貨於２０２２年９

月末達５﹒９６萬億元，同比增長１３﹒８％，產成品存貨周轉天數達１８。天，較上年增

０﹒９天。和應收帳款２１﹒２４萬億元亦增１４。％。應收帳款平均回收期為５４。天，則增

加２﹒９天。二者比８月末之數有所縮減，不算太差。

和（ＩＩ）工業企業的資產總計於２０２２年９月末時為１５２﹒６４萬億元同比增長

９﹒６％，相對於負債總計８６﹒７１億元所增的９﹒９％，少增０﹒３個百分點，遂使資產負

債比率所達的６５﹒９３％。

國務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會議議決要促投資帶消費增就業等作為擴

大有效需求，和迅於９月陸續出台相關措施，只要疫情使防控措施減封，有望逐步鞏固經濟恢復

基礎，甚至穩中有進發展。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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