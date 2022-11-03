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即市新聞

03/11/2022 11:35

《異動股》康希諾瀉近２７％，稱吸入用疫苗不會帶來業績大幅增長

　　《經濟通通訊社３日專訊》康希諾（０６１８５）現價跌２６﹒８８％，報１０３﹒１元，
該股成交約１２７７萬股，涉資１３﹒３６億元，盤中高見１１９﹒９元，最低見９７元；阿里
健康（００２４１）跌３﹒９％，報３﹒７元；中國生物製藥（０１１７７）跌６﹒３８％，報
４﹒１１元；信達生物（０１８０１）跌１﹒０１％，報２９﹒３元。
　　康希諾早前因該公司研發、名為「克威莎霧優」的吸入用新冠疫苗正式在國內開放接種，股
價連日爆升。針對該消息，康希諾公告稱，基於當前的免疫策略及國內加強針接種率較高的情況
，公司預期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體）不會帶來公司業績的大幅增長。
　　現時，恒生指數報１５３２３，跌５０４點或跌３﹒１９％，主板成交５２１﹒０７億元。
國企指數報５１７３，跌１８１點或跌３﹒３８％。恒生科技指數報３０２９，跌１２６點或跌
４﹒０１％。
　　即月期指新報１５３２８，跌５０２點，高水５點。即月國指期貨報５１８４，跌１８３點
，高水１０點。即月科指期貨新報３０３７，跌１２５點，高水７點。
　　上證綜合指數報２９８４，跌１８點或跌０﹒６３％，成交２３５９﹒７０億元人民幣。深
證成份指數報１０７８６，跌９１點或跌０﹒８４％，成交１４４１﹒３２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康希諾（０６１８５）　　　　１０３﹒１元　跌２６﹒８８％
　　阿里健康（００２４１）　　　　　３﹒７元　　　跌３﹒９％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒１１元　　跌６﹒３８％
　　信達生物（０１８０１）　　　　２９﹒３元　　跌１﹒０１％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　２２﹒４元　　跌６﹒０８％
　　藥明生物（０２２６９）　　　３８﹒０５元　　跌４﹒６４％
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　３９﹒７５元　　跌１﹒８５％
　　京東健康（０６６１８）　　　　４９﹒９元　　跌２﹒５４％
　　再鼎醫藥（０９６８８）　　　　２０﹒８元　　跌０﹒９５％
　　康方生物（０９９２６）　　　　３０﹒５元　　跌２﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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