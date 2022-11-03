《異動股》康希諾瀉近２７％，稱吸入用疫苗不會帶來業績大幅增長

《經濟通通訊社３日專訊》康希諾（０６１８５）現價跌２６﹒８８％，報１０３﹒１元，

該股成交約１２７７萬股，涉資１３﹒３６億元，盤中高見１１９﹒９元，最低見９７元；阿里

健康（００２４１）跌３﹒９％，報３﹒７元；中國生物製藥（０１１７７）跌６﹒３８％，報

４﹒１１元；信達生物（０１８０１）跌１﹒０１％，報２９﹒３元。

康希諾早前因該公司研發、名為「克威莎霧優」的吸入用新冠疫苗正式在國內開放接種，股

價連日爆升。針對該消息，康希諾公告稱，基於當前的免疫策略及國內加強針接種率較高的情況

，公司預期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體）不會帶來公司業績的大幅增長。

現時，恒生指數報１５３２３，跌５０４點或跌３﹒１９％，主板成交５２１﹒０７億元。

國企指數報５１７３，跌１８１點或跌３﹒３８％。恒生科技指數報３０２９，跌１２６點或跌

４﹒０１％。

即月期指新報１５３２８，跌５０２點，高水５點。即月國指期貨報５１８４，跌１８３點

，高水１０點。即月科指期貨新報３０３７，跌１２５點，高水７點。

上證綜合指數報２９８４，跌１８點或跌０﹒６３％，成交２３５９﹒７０億元人民幣。深

證成份指數報１０７８６，跌９１點或跌０﹒８４％，成交１４４１﹒３２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康希諾（０６１８５） １０３﹒１元 跌２６﹒８８％

阿里健康（００２４１） ３﹒７元 跌３﹒９％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒１１元 跌６﹒３８％

信達生物（０１８０１） ２９﹒３元 跌１﹒０１％

復星醫藥（０２１９６） ２２﹒４元 跌６﹒０８％

藥明生物（０２２６９） ３８﹒０５元 跌４﹒６４％

海吉亞醫療（０６０７８） ３９﹒７５元 跌１﹒８５％

京東健康（０６６１８） ４９﹒９元 跌２﹒５４％

再鼎醫藥（０９６８８） ２０﹒８元 跌０﹒９５％

康方生物（０９９２６） ３０﹒５元 跌２﹒５６％

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（ｅｒ）

