《新股上市》巨子生物暗盤收高近６％，每手賺２９０元

《經濟通通訊社３日專訊》巨子生物（０２３６７）明日（４日）掛牌，輝立暗盤收報

２５﹒７５元，較招股價２４﹒３元高出５﹒９７％，以每手２００股計，不計手續費，每手帳

面賺２９０元。耀才暗盤現報２５﹒９５元，高招股價６﹒７９％，每手帳面賺３３０元。

該股公開發售獲超額認購１﹒０８倍，一手中簽率１００％，認購１手穩中一手，以招股價

２４﹒３元至２７﹒７元範圍之下限定價。（ｅｄ）

