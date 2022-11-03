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03/11/2022 18:35

《新股上市》巨子生物暗盤收高近６％，每手賺２９０元

　　《經濟通通訊社３日專訊》巨子生物（０２３６７）明日（４日）掛牌，輝立暗盤收報
２５﹒７５元，較招股價２４﹒３元高出５﹒９７％，以每手２００股計，不計手續費，每手帳
面賺２９０元。耀才暗盤現報２５﹒９５元，高招股價６﹒７９％，每手帳面賺３３０元。
　　該股公開發售獲超額認購１﹒０８倍，一手中簽率１００％，認購１手穩中一手，以招股價
２４﹒３元至２７﹒７元範圍之下限定價。（ｅｄ）

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