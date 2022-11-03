《新股上市》巨子生物暗盤收高近６％，每手賺２９０元

《經濟通通訊社３日專訊》巨子生物（０２３６７）明日（４日）掛牌，輝立暗盤收報
２５﹒７５元，較招股價２４﹒３元高出５﹒９７％，以每手２００股計，不計手續費，每手帳
面賺２９０元。耀才暗盤現報２５﹒９５元，高招股價６﹒７９％，每手帳面賺３３０元。
該股公開發售獲超額認購１﹒０８倍，一手中簽率１００％，認購１手穩中一手，以招股價
２４﹒３元至２７﹒７元範圍之下限定價。（ｅｄ）
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看
|中國故事03/11/2022
《神州經脈》加國禁中資進入礦業 財新服務PMI續縮 股匯齊跌
|財經熱話03/11/2022
聯通夥騰訊合營大數據計算業務 摩通評「中性」目標$3.7
|專訪03/11/2022
【雷鼎鳴專訪】美中期選料共和黨重奪國會，香港金融中心或被打壓（有片）
|香港要聞03/11/2022
【金融峰會】陳茂波：與港元對賭必定失敗 本港市場現時沒有擔憂
|市場動向03/11/2022
中銀香港於逆市下助您「無懼波動 小本出動」 善用平均成本法把握入市時機
|FOCUS03/11/2022
【FOCUS】It's Higher for Longer
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰