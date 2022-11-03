《午市前瞻》專家指港股已見底，可吼啤酒汽車股

《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收報１５３８１，跌４４６點或２﹒８２％，主板

成交５６１﹒５９億元。恒生中國企業指數報５１９１，跌１６３點或３﹒０６％。恒生科技指

數報３０４１，跌１１４點或３﹒６４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２２２﹒６元，跌８元或３﹒４７％，成交４１﹒７４億元；美

團收報１４２元，跌４﹒７元或３﹒２％，成交２２﹒９２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

６３﹒３５元，跌４﹒０５元或６﹒０１％，成交２０﹒６５億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊黃偉康：料３月前陸續出台放寬措施＊



恒指大升兩日累升逾１１００後，受美國聯儲局維持鷹派立場拖累，上午曾回吐超過５００

點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》強調港股經已見底，過去兩日大幅反彈

，今日略有調整實屬正常。儘管美國加息因素不利港股走勢，但港股亦受Ａ股影響，而傳聞內地

正計劃復常，他看好明年３月有望通關，而此前亦陸續會有鬆綁措施出台。

黃偉康指內地經濟表現未如理想，但受惠低估值，只要防疫措施開始與世界接軌，便有望重

新吸引資金回流中港股市。他看好１１月恒指將會向上修復，上方有阻力但１６０００點應輕而

易舉。



＊潤啤、廣汽宜入手＊



憧憬內地放寬防疫，食品、餐飲及體品等板塊連日高漲，黃偉康提到各項消費類股份都值得

留意，其中啤酒股受惠即將開鑼的世界盃亦會獲追捧，潤啤（００２９１）跌殘多時，兩日反彈

後現徘徊１０天線附近，他建議現價入手，短線目標先望２０﹒６元。

黃偉康亦提到汽車股都可以留意一下，但指熱炒「蔚小理」盈利基礎薄弱，相反傳統廣汽

（０２２３８）及吉利（００１７５）盈利能力高，廣汽新能源車銷售不俗更勝過「蔚小理」，

更加值得留意。（ｈｃ）

