《美元走勢－羅明立》歐元要盡快收服０﹒９８７０以改善走勢

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４７﹒７１ １４７﹒９１ １４７﹒１１

歐元╱美元 ０﹒９８０５ ０﹒９８４０ ０﹒９８０５

英鎊╱美元 １﹒１３７２ １﹒１４２２ １﹒１３７０

美元╱瑞郎 １﹒００５８ １﹒００５６ １﹒０００７

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９９ ７﹒８４９１

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《美元走勢》德國及歐元區１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值向下修正，美國１０月

ＡＤＰ就業人數新增２３﹒９萬人，好過預期，反映勞工市場仍然良好。美國聯儲局議息後一如

預期加息０﹒７５％，已是連續第四次以這個幅度加息，主席鮑威爾暗示１２月可能放慢加息步

伐，但同時指要繼續收緊貨幣政策，現時並非停止加息的時候，最終利率可能高於之前的預期。

會議聲明亦提到要致力令通脹回落至２％水平。美匯指數先跌後升，在１１２以上收市。

歐元區１０月製造業ＰＭＩ終值下修至４６﹒４，創２９個月新低，已連續四個月低於處於

收縮水平，加深經濟衰退的風險。央行行長拉加德日前表示，就算衰退風險增加，央行仍然必須

繼續加息對抗通脹。歐元昨日（２日）升近１算便急跌，０﹒９８或有支持，要盡快收服

０﹒９８７０以改善走勢。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９８１０ ０﹒９９００ ０﹒９７９０

美元兌日圓 買入日圓 １４８﹒００ １４６﹒５０ １４８﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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