聯想集團（００９９２）中期多賺８％，派中期息８港仙

《經濟通通訊社３日專訊》聯想集團（００９９２）公布，截至今年９月３０日止半年純利
１０﹒５７億元（美元．下同），按年升８﹒１％；每股基本盈利８﹒９３美仙，較去年同期增
加５﹒８１％；派發中期息８港仙，較去年同期相同。
期內收入３４０﹒４５億元，跌２﹒１６％；毛利５７﹒４５億元，跌１﹒４６％。
（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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