聯想集團（００９９２）中期多賺８％，派中期息８港仙

《經濟通通訊社３日專訊》聯想集團（００９９２）公布，截至今年９月３０日止半年純利

１０﹒５７億元（美元．下同），按年升８﹒１％；每股基本盈利８﹒９３美仙，較去年同期增

加５﹒８１％；派發中期息８港仙，較去年同期相同。

期內收入３４０﹒４５億元，跌２﹒１６％；毛利５７﹒４５億元，跌１﹒４６％。

（ｈｌ）



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