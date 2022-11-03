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03/11/2022 10:28

【金融峰會】陳茂波：與港元對賭必定失敗，本港市場現時沒有擔憂

　　《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波在「國際金融領袖投資峰會」的「與國際投資
者對話」研討會上致辭時表示，現時全球經濟前景和投資環境對極具挑戰性，供應鏈受阻未能緩
解，而各國央行亦為降低通脹而收緊貨幣政策。
　　他指出，香港作為國際金融中心，也是一個小型和開放的經濟體，幾乎沒有自然資源，嚴重
依賴外部貿易和投資，其經濟極易受到外部波動的影響，外界的市場動盪也會對香港造成影響。
　　他提及，政府非常重視確保香港的金融穩定和安全，並指港元的聯繫匯率制度，使港元兌美
元對的匯率保持在７﹒７５至７﹒８５，而外匯儲備約為４５００億美元，相當於香港貨幣基礎
的１﹒７倍，坦言如果你與港元對賭，你一定會輸（ｉｆ　ｙｏｕ　ｂｅｔ　ａｇａｉｎｓｔ　
Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　ｄｏｌｌａｒ，ｙｏｕ　ａｒｅ　ｂｏｕｎｄ　ｔｏ　ｌｏｓｅ）。
　　他續指，最近港股市場較為波動，有人呼籲港府應該有所作為，並指政府每天也會深入分析
其市場表現，認為在審視了眾多數據後，暫時市場並沒有要擔憂的地方（ｎｏ　ｃａｕｓｅ　
ｆｏｒ　ａｌａｒｍ），又認為香港作為國際金融中心，有具深度的流動性及高透明度等優勢，
直指香港為亞洲最佳的國際金融中心。（ｂｎ）
　
　

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