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03/11/2022 11:04

【美鷹加息】余偉文：市民須對銀行息率續上升有準備，籲小心風險

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國聯儲局議息後宣布加息０﹒７５厘，符合市場預期，金管局
宣布，上調貼現窗基本利率０﹒７５厘至４﹒２５厘，即時生效。　
　　金管局總裁余偉文表示，美聯儲自３月起已連續六次上調聯邦基金利率目標範圍，共加息
３７５基點。今次加息７５基點，大致符合市場預期。美聯儲表示往後的加息步伐將繼續參考經
濟數據，而最終的利率水平可能會比之前預期為高。
　
＊本港貨幣及金融市場續暢順運作，聯匯制度行之有效＊
　
　　他強調，美國加息不會影響香港的金融及貨幣穩定，香港的貨幣及金融市場繼續保持暢順運
作，聯繫匯率制度也一直行之有效。隨著美國持續加息，港美息差擴闊引發的套息交易會驅使資
金逐漸從港元流向美元，因此港元匯率偏弱是正常現象。當弱方兌換保證被觸發的時候，金管局
會按聯匯機制買入港元賣出美元，銀行體系總結餘相應下降，港元拆息會逐步上升，抵銷套息交
易的誘因，最終令港元穩定於７﹒７５至７﹒８５的區間內。這個調整過程完全在聯匯制度的設
計和預期之內。市場對有關運作已經有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心。
　
＊港元拆息料續上升，籲市民小心評估及管理風險＊
　
　　余偉文續指，如果美國持續加息，相信港元拆息會繼續上升。雖然港元拆息跟隨美元拆息上
升的速度和幅度，最終仍取決於本地市場港元資金的供求，但市民必須對港元拆息進一步上升有
所準備。銀行息率方面，他指出，多間銀行已經上調存貸利率，包括最優惠貸款利率及新造按揭
貸款的鎖息上限。市民必須對銀行息率的進一步上升有所準備，並且在作出置業、按揭或其他借
貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。（ｂｉ）

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