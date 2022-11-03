【美鷹加息】匯豐上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒３７５厘

《經濟通通訊社３日專訊》匯豐銀行宣布，由明日（４日）起，上調港元最優惠利率２５點
子，由年利率５﹒１２５厘調高至５﹒３７５厘。該行對上一次於今年９月２３日調整港元最優
惠利率，當時加息１２﹒５點子。
同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高２５點子。該行對上一次於９月２３日調整
港元儲蓄存款戶口利率，當時加息１２﹒４點子。（ｂｉ）
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