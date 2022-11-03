【金融峰會】陳茂波料美國或進一步加息，現時樓市措施無需要調整

《經濟通通訊社３日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒７５厘，財政司司長陳茂波出席「國際

金融領袖投資峰會」的「與國際投資者對話」研討會時表示，是次美聯儲加息０﹒７５厘屬市場

預期之內，今年連續第六次加息，為４０年來最高，未來加息步伐或放緩，但不能期望很快停止

，預期美國未來可能進一步加息，亦要為相關情況對金融市場的影響會否持續作預備。

他指出，本港第三季ＧＤＰ錄負增長４﹒５％，連續三季錄得收縮，認為經濟情況挑戰不少

，主要成因為出口下跌較多，外圍經濟環境「麻麻地」，使需求有所萎縮，而疫情亦打亂了跨境

運輸等，但根據政府的研判，若疫情繼續受控，對外往來繼續恢復，本港經濟將會穩定下來，認

為對樓市及金融的相關影響不需要過份擔心。

他又提及，現時本港負資產個案約５００多宗，與１９９７－２００３年低潮時期比較，形

容並不算高，亦指現時不少負資產均為銀行職員的職員貸款，在樓價下跌的情況，相關個案受到

比較大的影響，政府會繼續留意相關情況。

他續指，現時樓市繼續輕微下跌，屬意料中事，而在審視樓市各項情況後，認為現時相關需

求管控措施不需要作調整。（ｂｎ）

