【美鷹加息】中銀香港上調最優惠利率０﹒２５厘，下周一起生效

《經濟通通訊社３日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，自下周一（７日）起，調高港元
最優惠利率０﹒２５厘，由年利率５﹒１２５厘升至５﹒３７５厘；港元活期儲蓄存款利率由年
利率０﹒１２５厘調整至０﹒３７５ 厘。（ｂｉ）
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