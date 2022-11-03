【美鷹加息】中銀香港上調最優惠利率０﹒２５厘，下周一起生效

《經濟通通訊社３日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，自下周一（７日）起，調高港元

最優惠利率０﹒２５厘，由年利率５﹒１２５厘升至５﹒３７５厘；港元活期儲蓄存款利率由年

利率０﹒１２５厘調整至０﹒３７５ 厘。（ｂｉ）

