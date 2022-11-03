《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布失業率

《經濟通通訊社３日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，及美國公布失業率，料為周五

（４日）市場焦點。



＊德國總理訪問中國，歐元區公布ＰＰＩ＊



各國重要經濟活動方面，德國總理朔爾茨訪問中國。周五本港時間８：３０ａｍ，澳洲央行

公布貨幣政策聲明。４：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一個能源前景討論會上發表主旨

講話。５：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話，並會晤愛沙尼亞總理、財長和當地企業家

。晚上７：００ｐｍ，英倫銀行負責市場事務的主管Ａｎｄｒｅｗ Ｈａｕｓｅｒ在歐洲央行貨

幣市場會議上發表主旨講話。８：１５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾就貨幣政策報告做簡報

。１０：００ｐｍ，波士頓聯儲總裁柯林斯在布魯金斯學會一個線上活動中就當前環境下宏觀經

濟形勢和貨幣政策決議的關鍵方面發表講話。

數據方面，周五本港時間３：００ｐｍ，德國公布９月工廠訂單，月率跌幅料由２﹒４％收

窄至０﹒５％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布９月生產者物價指數，月率升幅料由５％收

窄至１﹒７％，年率升幅料由４３﹒３％收窄至４２％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布１０

月失業率，料由３﹒５％升上３﹒６％。

在本港，明日公布業績的公司有：易通訊集團（０８０３１）、高萌科技（０８０６５）、

ＩＴＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８０９２）、揚宇科技（０８１１３）、第一信用

（０８２１５）、海天天綫（０８２２７）、環球數碼創意（０８２７１）、亞勢備份

（０８２９０）、沛然環保（０８３２０）、君百延集團（０８３７２）、名仕快相

（０８４８３）、寶燵控股（０８６０１）、永續農業（０８６０９）等。（ｗａ）

