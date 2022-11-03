【美鷹加息】渣打香港上調最優惠貸款利率０﹒２５厘

《經濟通通訊社３日專訊》渣打銀行（香港）宣布，由下周一（７日）起，最優惠貸款利率

將上調０﹒２５厘，由年息５﹒３７５厘，調升至年息５﹒６２５厘。同時，港元儲蓄戶口利率

亦會由年息０﹒１２５厘上調至０﹒３７５厘。（ｂｎ）

