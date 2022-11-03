聯想楊元慶：連續１０季盈利按年改善，對中國市場感樂觀

《經濟通通訊社３日專訊》聯想集團（００９９２）董事長兼首席執行官楊元慶在業績發布

會上表示，上季高端產品的晶片供應依然短缺，令集團不得不限制低端產品的生產，但整體晶片

供應對比今年上半年肯定得到改善。而個別國家針對晶片出口等方面的舉措，對集團未有造成明

顯衝擊。

楊元慶指出，集團已連續第１０個季度實現盈利按年改善，按固定匯率計算的營業額年比年

增長近３％。個人電腦、平板電腦、智能手機市場需求雖然正呈放緩，但集團上季業績在充滿挑

戰的環境下依然維持穩健，並有能力進一步投入研發。未來集團將持續控制支出，相信數字化轉

型的總體趨勢不變，將繼續投資在基礎設施方案和方案服務領域，以進一步改善盈利能力。

被問到對中國市場的前景，楊元慶認為，中國消費市場仍然強勁，甚至比商業市場更佳。現

時個人電腦滲透率大幅落後於其他成熟的市場，認為個人電腦作為生產力工具的潛在發展空間巨

大；而數字化轉型步伐會繼續加速，因此對中國市場長遠發展前景仍感樂觀。

首席財務官黃偉明表示，集團將推動研發以加速創新、提升品牌溢價，通過利用數字化轉型

帶來的持續ＩＴ資本支出，緩解供應中斷和宏觀不確定性帶來的短期挑戰。

對於外匯影響，黃偉明指，集團採取非常保守的取態，增加對沖以減低匯率波動的影響，因

此上季在收入上的外匯影響相對較小，將繼續維持保守政策。（ａｃ）







