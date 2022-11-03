《小傳日記》小米事前工夫做到足，但係架車幾時郁？

《小傳日記》魚缸勁升兩日之後，今日終於要唞唞，最多試過跌返５００幾點轉頭！不過放

寬防疫係成個孖屐嘅夢想，如今有啲眉目，唔少孖屐中人都比較睇好後市嘅。

睇返今日大部分板塊都要跌，科技佬受花旗國繼續鷹派影響都跌唔少，其中小米

（０１８１０）都跌多過兩巴仙。不過小米今日都有少少好消息，據內媒報道，傲芯科技近排完

成幾千萬人仔嘅Ｐｒｅ－Ａ輪融資，小米產投獨家泵水，呢一輪融資將用於車內網絡系列嘅晶片

方面研發。而喺之前，小米喺２０２１年都投資咗無人駕駛計算晶片公司黑芝麻，今年７月又參

與咗雲途半導體幾億銀人仔嘅Ａ＋輪融資。

就咁睇來小米吹風造車咁耐，都一直好積極投資喺晶片研發方面，比起新能源車，無人駕駛

應該先係小米嘅發展方向。不過就要睇小米方向係點，係要做提供無人駕駛技術嘅供應商，定係

要叉隻腳落去一團混戰嘅新能源車行業，如果目標係造一架有無人駕駛嘅新能源車，少不免都同

而家嘅造車新勢力拗手瓜。但係睇返每月交車量，其實都開始出現樽頸情況，長江後浪推前浪，

連蔚小理都開始突破唔到增長樽頸，小米仲要入場都係唔容易。

但係小米一年前已經宣布，喺北京興建總部，計劃分兩期喺亦莊起一座合計產能３０萬架嘅

汽車工廠，目前仲起緊。雷軍就話，計劃在２０２４年上半年正式量產，希望成為產量頭五名之

一，仲有年幾時間，希望小米架車快啲開出來畀大家睇睇，請請！



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