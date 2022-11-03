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即市新聞

03/11/2022 14:14

《真知灼見－溫灼培》聯儲局政策是「鷹」還是「鴿」？

　　《真知灼見》於周四（３日）議息會後，聯儲局宣布加息７５基點，把聯邦儲備基金息率推
上３﹒７５％－４％範圍。在其聲明中，主席鮑威爾一方面暗示往後或降低加息幅度，但就可能
延長加息周期。按利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局是次加息周期可能於４﹒７５％－
５％見頂，機率為市場共識，而估息率於５％－５﹒２５％見頂的機率則為６６％。相比未議息
前，市場原先估聯儲局是次加息周期於４﹒５％－４﹒７５％範圍便見頂。
　
＊貨幣政策「鷹」中有「鴿」＊
　
　　議息會後，市場的例行動作又是討論於是次議息會究竟聯儲局釋放出的貨幣政策訊息是「鷹
」還是「鴿」？當然，從議息會後當天美股跌，美元及美債息升的表現明顯告訴我們，市場普遍
認為聯儲局的未來貨幣政策是屬偏「鷹」。但如再細心觀察，美匯及美債息只作有限度上升，惟
美股的跌幅確相較顯著。所以嚴格來說，市場雖覺得聯儲局貨幣政策屬偏「鷹」，但又非真正的
「鷹」。
　
＊加息周期或較預期長＊
　
　　筆者認為，於周四議息會整個重點不在於聯儲局還有多少加息空間，而是鮑威爾這句說話，
不要嘗試估是次加息周期何時見頂（原文：ｉｔ　ｉｓ　ｖｅｒｙ　ｐｒｅｍａｔｕｒｅ　ｔｏ
　ｂｅ　ｔｈｉｎｋｉｎｇ　ａｂｏｕｔ　ｐａｕｓｉｎｇ）。這句話顯示出聯儲局暫無意終止
加息周期。左右美股、美元及美債市場可有多方不同因素，但美息變化肯定是當中的重要元素。
當聯儲局確立加息周期不會於短期內有所改變，這難免會對環球資產價格帶來一定負面影響，但
對美元而言則可視為利好支持。
　
＊其他國家難緊隨美國加息＊
　
　　對於美元當然我們還要問一個問題。現在聯儲局有機會上調其最終整體息率水平，其他外幣
如歐元又有否能力跟隨同等的加息幅度？以現今歐洲的經濟狀況所見這實在令人質疑。加上歐洲
冬季臨近，會加深當地爆能源危機風險，這也是筆者年底前仍會看強美元的主因。美匯指數年底
初步目標１１５指數點，能否攀上更高水平視乎歐洲今個冬季有多寒冷，當地能源危機有多嚴重

《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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