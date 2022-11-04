《缸邊麗評－熊麗萍》港利率上升未全在市場反映，為港股添不明朗

《缸邊麗評》港股在踏入１１月連續反彈兩個交易日，成交亦明顯增加，巿場氣氛似乎突然

好轉，但美國聯儲局主席鮑威爾在本港時間周四（３日）凌晨議息會議後的偏鷹言論，即時冷卻

巿場對港股轉勢的憧憬。

恒指在１０月份下挫１５％，科指更大跌１７％，與道指於１０月份上升１２％成為強烈對

比，即使與今年已下跌逾三成的納指比較（納指１０月份收巿與９月底持平），亦顯得遜色，道

指的強勢除了因為傳統經濟股業績不錯之外，亦受惠於美元強勢，但美股目前估值實在偏高，即

使納指高位已作調整，但在預期盈利下跌的情況下，目前估值亦不算吸引，若真如鮑威爾所言，

最終利率水平或高於預期，利率水平存在重大不確定性。因此，一旦美國通脹在多次加息之後仍

未有放緩，美國利率見頂料亦延後，對美國經濟及企業盈利的影響料會進一步反映，美股股值也

難免調低。

今次聯儲局會議加息０﹒７５厘是意料中事，而會後更表示未來會放慢加息，聲明顯得偏鴿

，但鮑威爾在會後的言論卻放出強烈的鷹派氣味，他提及利率需要上升至那一高水平，較放慢加

息步伐更為重要，反映局內委員對加息政策仍有分歧，而鮑威爾甚至明言不宜過早放鬆政策，而

通脹下降不是放緩加息步伐的條件。

美國利率向上繼續推升美元及美國債息率，對收息股及新經濟股不利，過去兩天反彈不俗的

新經濟股，昨天亦出現調整，究竟是短線調整抑或又再轉勢下跌，大家不能掉以輕心，筆者認為

美國就業市場仍強勁，通脹是否已見頂仍是疑問，美國利率上升周期料較預期為長，本港利率早

前一直未有跟隨美國加息，直至９月份才將最優惠利率上調０﹒１２５厘，今次美國決定加息

０﹒７５厘，本港主要銀行亦將優惠利率上調幅度加大至四分一厘，普遍由５﹒１２５厘上調至

５﹒３７５厘，是２００６年３月以來首次上調優惠利率２５點子，亦即回升至２００８年３月

以來高位，由於港元與美元息差持續令港元兌美元偏軟，未來料較跟貼美國加息行動，而美國加

息、美元強及債息上升因素在市場已有基本的心理準備，反而本港利率上升未完全反映在市場，

為港股增加不明朗及向下壓力。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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