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03/11/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶２７５點，報７﹒２４７２續探十五年低

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２４７２，較
上個交易日跌２７５點子，錄五連貶，續創２００８年１月２２日以來近十五年新低，上個交易
日報７﹒２１９７。
　　美國聯儲局第４度大幅加息７５基點，並重申對抗通脹決心。鷹派立場提振美元，美匯指數
急升至近兩周高位，最新報１１２﹒１２。鮑威爾暗示不會如外間期望般盡快結束加息周期，更
表示最終利率將高於此前預期，且經濟軟著陸的路徑可能收窄。分析指，鮑威爾語氣相當強硬，
顯示聯儲局在打擊通脹方面仍有一段路要走。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒２４７２　　＋２７５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１１５３　　－２５７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９０００　　＋１９６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９２３２　　　＋３５﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２５８７　　－５６５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５９１７　　－２９３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１０３　　－１２９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１１４８　　　　＋１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２３１８　　　－５７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２８９４　　－２３３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５１　　　－１５﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒４０６７　－２３９４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２０２　　　＋１９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒４１００　　　　－８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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