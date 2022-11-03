【聚焦人幣】人幣中間價貶２７５點，報７﹒２４７２續探十五年低

《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２４７２，較
上個交易日跌２７５點子，錄五連貶，續創２００８年１月２２日以來近十五年新低，上個交易
日報７﹒２１９７。
美國聯儲局第４度大幅加息７５基點，並重申對抗通脹決心。鷹派立場提振美元，美匯指數
急升至近兩周高位，最新報１１２﹒１２。鮑威爾暗示不會如外間期望般盡快結束加息周期，更
表示最終利率將高於此前預期，且經濟軟著陸的路徑可能收窄。分析指，鮑威爾語氣相當強硬，
顯示聯儲局在打擊通脹方面仍有一段路要走。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ７﹒２４７２ ＋２７５﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１１５３ －２５７﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９０００ ＋１９６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒９２３２ ＋３５﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒２５８７ －５６５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５９１７ －２９３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２１０３ －１２９﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１１４８ ＋１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２３１８ －５７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２８９４ －２３３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５１ －１５﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒４０６７ －２３９４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２０２ ＋１９﹒００
１人民幣╱韓元 １９５﹒４１００ －８﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看