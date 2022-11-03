【聚焦人幣】人幣中間價貶２７５點，報７﹒２４７２續探十五年低

《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２４７２，較

上個交易日跌２７５點子，錄五連貶，續創２００８年１月２２日以來近十五年新低，上個交易

日報７﹒２１９７。

美國聯儲局第４度大幅加息７５基點，並重申對抗通脹決心。鷹派立場提振美元，美匯指數

急升至近兩周高位，最新報１１２﹒１２。鮑威爾暗示不會如外間期望般盡快結束加息周期，更

表示最終利率將高於此前預期，且經濟軟著陸的路徑可能收窄。分析指，鮑威爾語氣相當強硬，

顯示聯儲局在打擊通脹方面仍有一段路要走。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒２４７２ ＋２７５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１１５３ －２５７﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９０００ ＋１９６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９２３２ ＋３５﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒２５８７ －５６５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５９１７ －２９３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２１０３ －１２９﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１１４８ ＋１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２３１８ －５７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２８９４ －２３３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５１ －１５﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒４０６７ －２３９４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２０２ ＋１９﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒４１００ －８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

