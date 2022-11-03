《鍾之日記》鮑爺放鷹震股市，魚缸再失十天線

《鍾之日記》１１月３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局本港時間周四（３日）凌晨宣布加息７５個基點，符合市場預期，聯邦基金利率

升至３﹒７５厘至４厘區間，是連續第４次加息０﹒７５厘，為２００８年以來最高水平，今年

已累計加息３７５個基點。美聯儲主席鮑威爾還在聲明中展示鷹派立場，稱未來仍將繼續加息，

利率高峰水平可能高於市場預期，暗示經濟軟著陸機會收窄。

鮑威爾言論拖累美股急轉直下，道指最終急瀉逾５００點，納指跌幅超過３％。香江魚缸兩

日勁彈１１４０點後，今日一度回吐逾５００點。恒指低開３４９點，跌幅一度收窄至２０３點

，見１５６２３點半日高，之後復現沽壓，最多急跌５２５點，低見１５３０１。午後跌幅曾縮

至４００點內，但尾市再度捱沽。最終恒指全日跌４８７點或３﹒１％，報１５３３９，失守

１０天線（現處１５３４７點）。

國指跌３﹒５％，報５１７０；科技指數收報３０３５，插３﹒８％。大市成交縮至

９８６﹒５３億元。



＊人民幣中間價五連貶，滬指再失３０００關＊



疫情多地散發和防控措施收緊的影響仍在持續，１０月財新中國服務業ＰＭＩ錄４８﹒４，

低於９月０﹒９個百分點，連續第二個月落至收縮區間，為６月以來最低。

內地新冠疫情持續升溫，昨日新增本土確診及無症狀感染再增至３２００宗，續創８月１７

日以來新高，經濟大省廣東新增４２５宗居首。國家衛生健康委召開會議要求，要慎終如始抓實

抓細新冠肺炎疫情防控，毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。

據報原訂１１月中舉行的廣州國際車展，或因應廣東省新冠疫情升溫而延期。

人民幣中間價五連貶，續創２００８年１月來近１５年新低，滬深股市亦結束反彈勢頭，在

權重板塊帶領下跌，滬綜指半日已跌０﹒６％，不過午後半導體強力拉升，滬綜指全日收跌

０﹒１９％報２９９７﹒８１點，失守三千，深成指跌０﹒３４％，創業板指倒升０﹒０１％。

兩市反彈結束導致交投回落，全日成交８８６６億元人民幣，較上日大減１５﹒７％，外資

繼續離場，陸股通淨流出超過４５億元人民幣。



＊１１月賭收預測削半，濠賭股頹廢＊



花旗發報告指，澳門１０月賭收為３８﹒９９億元，日均為１﹒２６億元，約為２０１９年

同期的１５％，稍低於該行及市場預測的約４０億元，並意味１０月最後一周的日均賭收為約

１﹒２８億元。該行認為，由於內地部分主要城市的疫情相關旅行限制，以及上周澳門出現輸入

新冠病例，賭收放緩是繼續反映訪客量低迷。花旗將澳門１１月賭收預測削半，由原來估計的

８０億元降至４０億元，相當於日均為１﹒３３億元。不過，因本月開始恢復電子簽證安排，可

能意味該行對１１月的賭收預測有上調可能。

濠賭股繼續頹勢，金沙（０１９２８）急跌５﹒４％，永利澳門（０１１２８）挫５﹒１％

，澳博（００８８０）跌２﹒７％，銀娛（０００２７）跌２﹒５％。

美高梅（０２２８２）跌逾２％，報３﹒９１元。美高梅第三季度收益淨額為８７４８﹒６

萬美元，較去年季度的２﹒８９億美元減少７０％。集團指，與去年季度相比，本季度受到新型

冠狀病毒相關的物業暫停營業的負面影響以及受到澳門在旅遊及入境方面的限制所帶來的嚴重影

響。期內，美高梅經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ虧損為７０００萬美元，而去年季度的經調整物業

ＥＢＩＴＤＡＲ則為７００萬美元。今年首九個月，美高梅收益淨額為４﹒９８億美元，按年大

跌４４﹒３％，經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ由盈轉虧蝕１﹒４８億美元。

新濠（００２００）亦跌逾２％，報４﹒８１元。新濠附屬公司新濠博亞娛?第三季經調整

物業ＥＢＩＴＤＡ為負值３４９０萬美元，去年同期為賺３１９０萬美元。期內，營運虧損２億

美元，較去年同期蝕１﹒８億美元擴大，應佔淨虧損為２﹒４億美元，去年同期為２﹒３億美元

。第三季新濠博亞娛?總營運收益為２﹒４億美元，按年減少約４６％，主因政府於７月強制暫

時關閉新濠博亞娛?位於澳門的賭場，以及期內澳門及中國內地因應疫情而收緊旅遊限制措施，

導致泥碼及中場賭桌分類的表現回軟。



＊康希諾大插近三成半，吸入式疫苗難振業績＊



近日熱炒的生科及疫苗股急吐。八日爆升近兩倍的康希諾（０６１８５）公告預料吸入用新

冠疫苗不會帶來業績大增，股價今早裂口低開１５％後愈跌愈多，收市大插３４﹒８％。

康希諾在上交所公布，該公司關注到，近期媒體對公司吸入用新冠疫苗較為關注，因吸入用

新冠疫苗商業化進程的推進，其逐步於全國多個省市可進行預約並使用，多篇新聞對相關情況進

行了報道。基於當前的免疫策略及國內加強針接種率較高的情況，該公司預期吸入用重組新型冠

狀病毒疫苗不會帶來公司業績的大幅增長。

石藥（０１０９３）陪插９﹒７％；藥明生物（０２２６９）跌１﹒６％；君實生物

（０１８７７）插１９﹒１％；中生製藥（０１１７７）挫７﹒７％。



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